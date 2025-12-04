國1車禍！男回國要返家 開輔駕「想閃」被電腦拉回

國1台中豐原段凌晨1點多發生重大連環追撞車禍。（圖／東森新聞）





國1台中豐原段凌晨1點多發生重大連環追撞車禍，物流車疑似疲勞駕駛，失控先追撞砂石車，再往內線衝，輾壓白色轎車，導致車內一家三口受困，兩車卡在內線，後方廂型車再追撞，廂型車駕駛當場頸部斷裂死亡，物流車的貨物彈飛北上車道，又害2車撞到，總共6車連撞釀1死10傷。

被撞的白色轎車一家三口奇蹟逃劫，這路段實在太昏暗，導致黑色廂型車再追撞上去，連對向車道幫忙處理事故的拖吊車也被追撞，有家屬PO文，當時其實已經發現事故，想要閃卻被電腦拉回車道，疑似是輔助駕駛的作動機制，導致最後撞上拖吊車，駕駛本來開心出國回來，結果返家途中遭遇車禍，被送醫搶救。

廣告 廣告

這起國道一號的嚴重車禍，其實半聯結車追撞自小客車後方很多車輛都驚險閃過，但因為該路段實在太昏暗，導致黑色廂型車再追撞上去，就連對向車道協助處理事故的拖吊車都被電動車追撞，有家屬PO文，當時其實已經發現事故，但想要閃卻被電腦拉回車道，疑似是輔助駕駛的作動機制，導致最後撞上拖吊車，駕駛本來開心出國回來，結果返家途中遭遇車禍，被送醫搶救。

高速公路突然撞到東西，駕駛跟乘客都嚇了一跳。

路過駕駛vs.車內乘客：「（爆胎是不是），沒有，壓到東西，（什麼東西）？壓到東西，有一台貨櫃車。」

凌晨一點多國道一號嚴重死亡車禍，在事發當下半聯結車已經撞進內側護欄，民眾開車輾到掉落物，差一點釀成追撞，但後方的車輛就沒能閃過，黑色廂型車撞上半聯結車尾，導致33歲彭姓駕駛傷重不治，車上還有四名乘客都分別受到輕傷送醫，半聯結車底被壓著的一家三口奇蹟似的都只受到擦挫傷，送醫時還能自行走進急診室。

記者vs.目擊民眾：「就是對面這裡倒（下來），特斯拉自動駕駛沒有注意到，所以就撞上去，（撞到誰），撞到這一台吧。」

沒想到對向車道，協助處理事故的拖吊車也遭到電動車追撞，導致28歲駕駛牙齒斷裂受傷，家人事後PO文，已經看到大貨車故障，想要閃卻被電腦拉回，送去醫院手術，本來是開心出國回來，要返家途中遭遇車禍。

其他特斯拉車主方先生：「硬拉的話我也是在國道遇到，（前車）硬要切進來的時候，它就緊急煞車，把我往右撇，看左右哪一邊沒車，就往哪一邊撇。」

當電動車開啟輔助駕駛功能時，車子偏離車道系統會自動修正回來，可能導致駕駛想閃卻，但系統中有一項車道偏離預警，緊急狀況偏離迴避。

其他特斯拉車主方先生：「它其實是主動閃避系統，是幫你閃這個所謂的危險。」

如果在時速破百的情況下，遇到靜止車輛，輔助駕駛恐怕無法完全閃過，導致左前車頭跟車身擦撞，加上路段完全沒路燈，視線上影響駕駛跟偵測器判別，所以有人驚險閃過，但也有人閃不掉，連對向車道都釀二度追撞，無端成了意外傷者。

更多東森新聞報導

獨家／疑前員工犯案！ 借貸公司保險箱「近百萬」現金遭竊

快訊／北投某國中驚傳墜樓！ 14歲女學生送醫搶救

女教師躲暴雨遭「性侵2次」 他噁喊：老天都在幫我

