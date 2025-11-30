國1逆向機車撞轎車釀火燒車！失智老翁重創身亡 相驗判意外死亡

國道1號嘉義水上路段北上272.3公里處，今（30）日凌晨3點42分發生重大車禍，75歲王姓老翁騎機車逆向行駛，與49歲林姓男子駕駛的小客車迎面撞擊引發火燒車，王男當場噴飛重摔在內側車道身亡，兩車燒到剩骨架。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

嘉義縣消防局獲報該處有事故及火燒車後，迅速派遣分隊人車趕往救援，抵達現場發現是汽機車對撞釀成起火燃燒，當下立即佈水線滅火。轄區警方國道4隊表示，林男緊急逃出車外，毫髮無傷未就醫，經檢測並未飲酒。

廣告 廣告

車禍現場。 （圖／嘉義縣消防局提供）

檢警30日完成相驗，進一步釐清死因。家屬向檢警表示，王男生前患有高血壓及失智症，近來記憶力退化。法醫相驗後認定，死因為頭顱部鈍性創傷併燒灼傷，並伴隨多處骨折，包括肋骨、骨盆、左上肢及雙下肢開放性骨折，屬嚴重創傷死亡，死亡方式為意外。

檢方也採取檢體進行酒精鑑驗，等待化驗結果確認是否涉及酒精因素。檢警表示，初步研判王男疑似因迷途或誤判路況，騎車誤上國道後逆向行駛，與林男駕駛的小客車迎面撞擊。

國道警方提醒，若機慢車誤入國道，應立即停靠路肩、離開車道至護欄外安全處，並通報110或1968尋求協助，避免憾事重演。事故確切原因仍待檢警進一步釐清。

延伸閱讀

中華電信福利大放送！明年加薪、加碼破15000元獎金

馬桶沖不了！淡水大停水逾48小時 里長怒批：是人禍

氣溫忽冷忽熱！易引發呼吸道疾病 醫籲：保暖、運動