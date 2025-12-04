國1連環車禍1人頸椎斷裂亡！ 砂石車駕駛竟肇逃

國道一號台中豐原交流道南向170.2公里處，今（4）日凌晨1時許發生4車連環追撞重大車禍，33歲彭姓機場接送司機，頸椎斷裂死亡，另有32歲女子昏迷指數3命危，7人受傷送醫。遭追撞的64歲吳姓砂石車駕駛，事故後未停留現場涉嫌肇逃，經警方通知已於上午到案說明。

國道一號台中豐原交流道凌晨發生重大車禍，肇事砂石車駕駛竟肇逃。（圖／國道警察提供）

國道公路警察局第三公路警察大隊初步調查，42歲林姓男子駕駛半聯結車行駛於外側車道時，撞擊前方吳男駕駛的砂石車，隨後失控追撞內側車道47歲顏男駕駛的轎車，後方彭男駕駛租賃轎車煞車不及也撞上林男半聯結車車尾。事故現場於3時41分排除，恢復全線通車。

台中市消防局接獲通報後立即啟動大量傷患機制，派遣第一大隊等8個單位，出動各式消防車11輛、救護車8輛、消防人員51名、民間救護車3輛前往搶救，協助將7男3女脫困。彭姓男子因頸椎斷裂，於3時24分宣告死亡。

送醫的32歲女子原先意識清楚，但後來轉至加護病房，目前插管中，昏迷指數3。另外7名傷者則分別送往中國附醫、澄清醫院中港院區、台中榮總救治，並無生命危險。

國道警方指出，涉及交通事故，肇事者或受害者都必須留在現場接受調查。吳姓砂石車駕駛事故後未停留在現場，警方後續通知到案說明。吳男上午已到案並表示，沒有發現被撞，才未停留現場。警方將依據後車斗是否有撞擊痕跡以及其他人敘述等相關資料調查釐清。

警方表示，吳男恐觸犯刑法第185條之4，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

