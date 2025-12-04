國1重大車禍1死9傷！男駕駛頸部斷裂慘死

南部中心／民視新聞綜合報導一名詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗遭開16槍死亡，警方調閱數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，據了解他本身前科累累，也曾當過車手，但他槍殺羅男後，在共犯接應下，已偷渡出境，目前全案無法偵審，檢方在上月28日發布殺人通緝。楊云豪在8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開。（圖／民視新聞）51歲的詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗，在高雄左營文學路，被埋伏槍手連開16槍，案發至今超過三個月，槍手仍在逃，檢警調閱上百隻監視器，研判槍手已偷渡出海。槍手就是照片上的這位，27歲的楊云豪，平時出沒新北市三重、土城一帶，前科累累的他曾犯下多起毀損、妨害自由、毒品、詐欺、傷害等罪，也當過詐欺車手，所涉案件均非重罪，不料這回卻成了重案槍手。被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密。（圖／民視新聞）被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密，8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開，又逃到桃園藏匿，但警方到新竹攻堅撲空，後來楊在共犯協助下逃往屏東，後來從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。非當事律師李茂增：「只要證據夠的話，聲源：非當事律師李茂增，檢察官當然可以依法起訴，人是已經確定的，所以檢方應該會發布通緝，聲源：非當事律師李茂增，一入境就予以逮捕，法院審判就不一樣，法院尤其是一審，一定要被告到場。」楊云豪犯案過程到到逃亡路線，疑似早有規劃，如今偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢已在11月28號發布殺人通緝，全面追捕。原文出處：左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝 更多民視新聞報導高雄槍擊案! 通緝犯遭"行刑式"連開16槍 嫌犯燒汽車滅證畫面曝光！遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁：速將涉案人繩之以法高雄槍擊案狂轟16槍 警逮車主.接應共犯 槍手仍在逃

