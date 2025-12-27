國1驚傳火燒車！南下車流回堵至大華系統 3人驚險逃生

今（27）日晚間8點多，國道1號南下7.6公里處發生一起自小客車火燒車意外，所幸車內3名乘客及時逃出，無人傷亡。基隆市消防局接獲通報後，立即派遣百福及七堵等分隊，出動4部消防車、1部救護車及10名消防人員趕赴現場，迅速以泡沫滅火將火勢撲滅。

今（27）日晚間8點多，國道1號南下7.6公里處發生一起自小客車火燒車意外。（圖/中國時報）

根據目擊民眾表示，事發時正值周六晚間，國道1號南下車流繁忙，有一輛小客車突然靠邊停車並冒出濃煙，隨後竄出火苗，民眾見狀後立即報警。消防人員抵達時，車輛已被大火吞噬，但3名乘客在火勢擴大前已成功逃出車外，未受傷害。

廣告 廣告

這起火燒車事件導致南下路段交通嚴重受阻，且事發時正值周末假期，車流一路回堵至大華系統交流道。國道警方目前已介入調查起火原因，詳細情況仍待進一步釐清。

延伸閱讀

手機時間停在2022年！張文擁5件3C產品 數位足跡待破解

1219至今網路恐嚇94件 警政署：已抓12人羈押4人

北市警公布張文5電子設備 iPad和燒毀電腦尚未破解