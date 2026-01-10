國1驚悚車禍！大客車急煞撞小貨車尾 擋風玻璃碎成蜘蛛網

1月6日17時33分，國道一號北向358.2公里處發生交通事故，一輛營業大客車行駛途中疑因緊急煞車導致車輛向右偏移，撞擊行駛於輔助車道的自用小貨車左後車尾。大客車前擋風玻璃嚴重破裂，碎成蜘蛛網狀，所幸無人受傷。

1月6日17時33分，國道一號北向358.2公里處發生交通事故，1輛大客車前擋風玻璃嚴重破裂， 碎成蜘蛛網狀。（圖 ／ 警方提供，下同）

駕駛營業大客車的張姓男子（62年次），行經上述路段時疑似緊急煞車致使車輛失控向右偏移，撞上行駛於輔助車道的自用小貨車，遭撞擊的自用小貨車駕駛人為蔡姓男子（66年次），車輛左後車尾受損。

本案由岡山分隊依規定處理，經檢測各造駕駛人均無飲酒情形。第五公路警察大隊呼籲用路人，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，開車途中應要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心造成自身及其他用路人之危害。

