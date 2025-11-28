國1驚魂記！「前車駕駛突掉出車外」 休旅車驚險甩尾險翻覆

昨日中午，國道一號有駕駛開一開竟掉出車外。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

開車開到掉出車外！28日中午時分，國道一號北上楠梓路段驚傳男子墜車事件，險象環生。從畫面中可見，一輛白色轎車在行駛過程中駕駛座車門突然打開，駕駛人疑似不明原因從車內跌落，在車道上翻滾，嚇得後方車輛緊急閃避。

根據《爆料公社》臉書社團一段行車紀錄器畫面顯示，當時駕駛正行駛於中線車道，突見右前方外側車道一輛白色轎車駕駛跌出車外，整個人重摔在地。畫面顯示，位於前方的休旅車見狀後立即往內側車道急閃，車身失控左右甩尾，險些翻覆。拍攝者也驚險剎車，所幸未壓到該名男子。該白色轎車則在撞上路肩護欄後停下。

掉出車外的駕駛自行起身，看起來無大礙。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

對此，發文網友也在貼文中幽默寫道：「睡到掉出車外，真刺激。」此則貼文隨即引發熱烈討論，網友紛紛表示，「閃過人的第一台車，驚嚇指數破表」、「這個活著，回去可以講一輩子」、「前面黑車應該歸褲屎」、「差一點就出大事了」。

另有網友質疑駕駛安全措施是否完善，「車門怎麼可能打開？」、「車門鎖真的很重要」、「在高速公路上怎麼可能不繫安全帶？」、「是不是拉錯車門？」也有不少人指出，幸虧後方車輛保持安全距離，否則後果不堪設想。

