國1「大貨車頭冒火花」還在跑！緊急救援直擊

今（11日）晚國道1號不平靜！國道1號北上五股路段，晚間發生「準火燒車」事件，一輛大貨車的車頭後方竟然冒出火花跟煙霧，駕駛開到一半發現不對，連忙把車停下。

警消救援畫面。 （圖／國道1968）

新北消防局表示，晚間9點接獲通報指出，發生事件的地點在北上30.8公里處，駕駛發現車頭後方有起火花及冒煙情形，擔憂火勢可能擴大而請求支援，旋即派人車趕往灌救，同仁抵達現場時火勢已自行熄滅，經檢查發現車頭後方電池位置疑似有燒熔狀況，當下使用熱顯像儀進行檢測，確認現場已無高溫反應，也未發現明火或煙霧。

警消救援畫面。 （圖／國道1968）

據了解現場並未出水滅火，不過消防隊仍持續在現場警戒，等候國道警方及相關單位抵達進行後續處理，至於是否為電器故障所致，目前仍有待進一步調查釐清，所幸沒有釀成傷亡。

