國10小貨車輾壓掉落帆布自撞 3車連環撞「車頭全毀」

國道10號東向21.3公里燕巢系統出口15日發生交通事故，一輛小貨車輾壓掉落帆布後撞擊護欄，打橫停於外側車道，隨後又遭到聯結車及遊覽車擦撞，所幸無人受傷。

國道10號發生連環撞事故。（圖／警方提供）

國道警方調查，今（15日）59歲林男駕駛自用小貨車行駛外側車道時，輾壓掉落物後撞擊外側護欄，打橫停於外側車道與外側路肩，遭後方由32歲張男駕駛營半聯結車撞擊，隨後又遭53歲謝男駕駛遊覽車擦撞，無人受傷。

聯結車車頭嚴重毀損。（圖／警方提供）

警方獲報到場處理，事故於上午8時13分排除全線恢復通車。同時呼籲駕駛人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

現場畫面。（圖／警方提供）

警方表示，另發生事故後若無人受傷車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照，過程中隨時注意來車動態，並盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。

