國10自小客溫度過高「燒成火球」！ 32歲駕駛驚險逃生
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
國道10號東向25.4公里里港路段，昨（5）日晚間發生一起火燒車事件，由32歲劉姓男子所駕駛的自小客車，因車輛顯示溫度過高停於外側路肩，未料引擎室卻起火燃燒，所幸劉男趕緊逃出車外，並無造成憾事，不過詳細起火原因仍待消防局進一步釐清。
昨日晚間22時16分，劉男駕駛自用小客車行徑到國道10號東向25.4公里處時，因發現車內顯示溫度過高而停靠路邊檢查，未料轎車引擎室卻突然冒火燃燒，只見火勢相當兇猛、整台車瞬間燒成一團火球。
國道公路警察局第五公路警察大隊獲報後，立即派員前往處理。高雄市消防人員到場後立即進行滅火，火勢最終在23時18分成功撲滅，但詳細起火原因仍待消防局鑑定研判。
對此，第五公路警察大隊呼籲，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，包括油、水、煞車、輪胎、燈光等，避免發生類似事件危害自身及其他用路人安全。
