國10鼎金段嚴重車禍！貨櫃車釀連環撞 65歲駕駛慘死

國10西向3.3公里（鼎金系統路段）28日15時46分發生死亡車禍，一輛貨櫃車不明原因追撞前方油罐車，油罐車再撞上前方大貨車，65歲葉姓駕駛送醫急救無效死亡。

國道10號鼎金系統路段28日發生死亡車禍。（圖／警方提供，下同）

警方調查，65歲葉男駕駛營業貨曳引車於上述時、地行駛外側車道，行進中追撞54歲林男所駕駛營大貨車，致林男再推撞62歲洪男所駕駛自大貨車而肇事，造成葉男送醫急救無效死亡，詳細肇事原因尚待釐清。

警方呼籲駕駛人，未保持行車安全距離為十大肇事因素位居第1位，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

警方表示，駕駛人遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。本大隊在此呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

