國2女課堂吸喪屍菸彈！「S型抽蓄翻白眼」嚇哭同學

社會中心／楊佩怡報導

北部某國中的8年級（國二）女學生，8日在課堂上公然吸食「喪屍菸彈」，導致出現神智不清、全身顫抖、走路姿勢呈現詭異S型，不少目擊的女學生都被嚇哭。對此，市議員黃瓊慧今（10）日指出，該吸食違禁品的女學生早已是春暉輔導個案，結果校方第一時間的處理竟是請家長她帶回去；黃瓊慧不滿痛批校方沒有查清毒品的來源，少警隊甚至在隔天才入校，「不覺得慢了嗎？？？」。





黃瓊慧踢爆北部某國二女學生在課堂上吸食「喪屍菸彈」。（圖／民視新聞資料照）

黃瓊慧近日在社群上揭露一起校園吸食違禁品的事件，她表示8日在某國中裡，一名國二女同學在上午第一節課使用電子煙，被老師發現處置後，竟又在第二節下課時間跑去別人班上（國三班）吸食喪屍煙彈，隨即出現全身顫抖、昏倒、走路呈現S型等怪異狀態。之後該名女學生意識模糊倒臥在課桌上，許多女同學被嚇哭；還有同學向老師反應，班上煙霧瀰漫、整個教室都是毒品的味道，很多人聞了都不舒服。

家長透露吸毒女同學毒癮發作後倒在她小孩的座位上，親眼目睹她翻白眼。（圖／黃瓊慧提供）

後續該吸毒女學生被攙扶著走出教室，還在學務處哭鬧，結果學校竟請家長在上午10點半自行將她帶回，沒讓她留下來請少年隊調查或是做任何處理。黃瓊慧表示，學校雖約在上午11點完成校安通報，但因輕忽9年級同學說對方吸的是喪屍煙彈的說法，通報時也沒有說明該事的嚴重性，導致少年警察隊隔天才來採證，但女學生家人早在8日就幫她請了一週的假。

家長透露該名女同學吸毒只有被學校加強輔導，紛紛認為校方做法太鬆懈。（圖／黃瓊慧提供）

黃瓊慧今（10）日再次發文更新狀況，她指出該名吸毒女學生在今（2025）年6～9月就被列入春暉輔導個案，但輔導期過後採驗尿液為陰性後，已解除列管；目前經初步快篩煙油依托咪酯呈現陽性，後續會再送相關鑑定機關檢驗。確認陽性後由警察機關函復教育局啟動春暉個案機制，並將相關證物移送少年法院。黃瓊慧傻眼說道，這位使用毒品的同學早就是春暉專案列管的人了，這次學校對她再犯卻毫無警覺、直接放她回家、沒等少年隊入校採檢，也沒做後續記過還是什麼處分，而少警隊也在隔天才入校，「不覺得慢了嗎？？？ 毒品的來源不查嗎？誰給她的？ 她甚至還邀其他人一起吸食」。

有家長透露該名吸毒女學生竟拿出電子菸邀請同學一起吸食。（圖／黃瓊慧提供）





《民視新聞網》提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

