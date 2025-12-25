國2甲延伸台61線預計2027年開工 地主憂餘地過小、橋墩不明

交通部高速公路局規畫將國2甲由台15線延伸至台61線，工程計畫總經費約142.5億元，預計2027年開工，日前在大園區舉辦第二場公聽會，有多位地主提出疑慮，包括剩餘土地面積過小、使用效益受限，以及橋墩實際位置尚未具體明確等問題。（圖／高公局）

交通部高速公路局規畫將國2甲由台15線延伸至台61線，工程計畫總經費約142.5億元，預計2027年開工，日前在大園區舉辦第二場公聽會，有多位地主提出疑慮，包括剩餘土地面積過小、使用效益受限，以及橋墩實際位置尚未具體明確等問題。高公局回應，已參照「土地徵收條例」第8條規定，可以在完成協議價購日起1年內以書面向高公局申請一併價購，預計115年下半年用地取得協議會中，向地主詳細說明。

國2甲延伸至台61線新建工程，為補強桃園西側高快速道路系統與台61線更有效串聯，也希望能夠紓解大園地區民生路於尖峰時段長期壅塞的交通壓力，工程以高架為主，另外市府交通局也規畫增設平面道路將合併施工，地方建議橋墩配置避開內海國小前方，並於校前規畫安全且順暢的迴轉設施，確保學童通行與接送安全。

議員徐其萬表示，高公局舉辦第2場說明會上，有部分地主提出，徵收後剩餘土地面積過小、使用效益受限，以及橋墩實際位置尚未具體明確等問題，經過22日會勘後，高工局針對徵收後剩餘土地面積過小問題，已初步同意一同徵收，另外橋墩位置有影響周邊工廠進出，盼高公局再次規畫會勘研擬橋墩位置。

公路局回應，國2甲延伸至台61計畫，已於15日辦理第2場公聽會，目前依民眾意見辦理評估中，另外於22日針對面積過小一併徵收課題及墩柱位置辦理2場現勘。因墩柱位置關係到周邊工廠大型車輛進出，已請顧問公司評估微調兼顧進出動線。另外有地主如認為土地部分被高速公路價購，「剩餘路外土地面積過小、形勢不整致不能相當利用」，參照「土地徵收條例」第8條規定，可以在完成協議價購日起1年內以書面向高公局申請一併價購，未來通知地主現勘如符合上開要件，即依路內補償標準辦理，後續待興辦事業計畫核定及路權範圍確定後，預計115年下半年用地取得協議會中，向地主詳細說明。

