國3北上新竹路段連環車禍 5傷1命危送醫
（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）國道三號北上新竹香山路段晚間發生連環車禍，1台半聯結車與多輛自小客車碰撞，造成6人受傷，其中4人一度受困車內，被救出時1人OHCA，事故造成車流回堵約1.3公里。
新竹市消防局透過文字通報指出，晚間6時38分接獲民眾報案，指國道三號北上103.9公里處發生車禍，救護人員到場確認為1輛營業半聯結車及多輛自小客車連環事故，共計6人受傷。
竹市消防局指出，1輛自小客車嚴重變形，車內有4名傷者，其中2人意識不清，救難人員透過器材破壞車體後，將人陸續救出送醫，其中1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）。事故造成車流回堵約1.3公里，詳細事故原因待國道警方釐清。（編輯：龍柏安）1141205
其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 155
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 616
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 110
坐等勞動部回應！近9成勞工支持周休三日 2族群減輕壓力最有感
有民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，提案於10月7日通過5000人附議門檻，勞動部需在12月7日前回應。對此，薪資查詢平台《比薪水》發表最新報告，高達89.9%勞工表態支持周休三日，尤其對年輕人、女性壓力降幅最大。然而，若配套方案需延長工作時間，支持度則下滑至13%。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 83
彰化溪湖大火狂燒！老字號「阿讚爌肉飯」慘遭波及…用餐區慘況曝光
彰化溪湖鎮員鹿路二段一處民宅今日（5日）清晨5時許驚傳火警，火勢一路延燒至前方的老字號「溪湖阿讚爌肉飯」的倉庫，幸好附近住戶及時逃生，無人傷亡，目前火調小組正在釐清起火原因。而「阿讚爌肉飯」因用餐區及倉庫受損，能否繼續營業及詳細損失狀況仍有確認。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
終於不必改車了！七代勁戰155可以買？ 關於YAMAHA Cygnus XR 155五大必知重點
七代勁戰首度推出Cygnus XR 155，這款車能成為台灣山葉大殺器？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
男客買黑輪掉出衝鋒槍 老闆嚇：吃飯帶錢就好
台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 11
【試駕】全村的希望就在這台車上！Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 有點不一樣的福特。
自從Ford宣布Focus跟Kuga停產的消息，福特六和馬上就引進了一台全新的全球戰略車款，來填補未來SUV級距的空缺，那就是Ford Territory！而且還是油電混合動力，綜效馬力高達245匹，綜效扭力55.6kgm，如此兇猛的數據究竟開起來會如何呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 4
川普迷上日本小車！大讚「可愛」下令准許在美製造銷售
彭博資訊報導，美國總統川普顯然對他最近訪問日本時看到的輕型小車（Kei car）十分著迷，現在他希望這類車能在美國製造、...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
意想不到的野性！BMW推出X3「Rugged Edition」套件
在全球汽車市場的目光都集中在BMW即將推出的Neue Klasse iX3電動車型時，這家巴伐利亞品牌並未忘記內燃機燃油車型，特別是針對特定市場的需求。在南非，BMW推出了一款令人意外的升級套件：「Rugged Edition」，專門為X3 20d車型打造。這款套件的出現，打破了人們對X3專注於公路駕駛的既有印象，它為那些喜歡在輕度越野路面冒險的車主，提供一種兼具豪華品牌形象與戶外探險能力的解決方案，為這款熟悉的SUV增添了一絲粗獷的越野魅力。BMW在南非推出了一款令人意外的Rugged Edition升級套件，專門為X3 20d車型打造，讓車輛更具野性。「Rugged Edition」套件的核心升級在於足下配置和越野功能強化。它移除了原本的19吋輪圈，換上了一組18吋Frozen Midnight塗裝輪圈，並搭配了抓地力更強的Grabber全地形輪胎，輪胎胎壁更厚，規格為255/60 R18。儘管BMW並沒有為此套件額外增加抬高套件來提高離地間隙，但結合X3標準的xDrive四輪驅動系統，以及列為標配的主動式懸吊，這項配置顯著提高了車輛在非鋪裝路面上的通過能力和耐久性。 除了性能升級Carture 車勢文化 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了"
地方中心／綜合報導新竹竹北驚傳一起殺妻案。一名82歲老翁，疑似有被害妄想症，竟拿鈍器，攻擊太太的頭部，還有多處瘀青，事後還自己打電話報案，說「我打傷老婆了」，新竹地檢署認為，老翁罪嫌重大，有逃亡之虞，已經聲請羈押獲准。平靜住宅區，居然發生殺妻案，一名82歲老翁拿鈍器敲打太太頭部，導致對方頭破血流，老翁還打電話自首，說「我打傷老婆了」，不過，警方到場時，發現太太頭部多處瘀青，已經明顯死亡。民眾：「就是老公把老婆給殺了，（有聽說為什麼發生這樣的事情）不是很清楚，後來就很少看到那個阿伯，（有聽說夫妻感情怎麼樣）還好。」竹北８２歲老翁失手打死老婆後，打電話自首說「我打傷老婆了」（圖／民視新聞）事發在新竹竹北，老翁疑似有被害妄想症，懷疑太太要傷害他，3號凌晨可能情緒失控，才會失手打死太太，檢查官將進行相驗，了解確切死因。新竹地檢署主任檢察官黃振倫：「被告經檢察官訊問後，認其涉犯家庭暴力防治法第2條第1項，刑法第271條第1項的家庭暴力殺人罪，犯罪嫌疑重大，並認其有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。」檢察官相驗確認確切死因（圖／民視新聞）地檢署認為，老翁罪嫌重大、而且有逃亡之虞，已經向法院聲請羈押，進一步釐清真相。原文出處：新竹82歲老翁家暴殺妻！自行打電話自首"我打傷老婆了" 更多民視新聞報導韓援三本柱找好了！洋基工程主場12/27開箱 行銷加碼曝光「神秘嘉賓」「我把妻子殺了」8旬翁凌晨報警自首 竹檢調查後聲押正方倉儲.國光客運保修廠排廢水 市府:非自來水污染元凶民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
機車綠燈起步突「翹孤輪」 騎士連人帶車衝出
彰化縣 / 綜合報導 1輛雙載機車停在彰化一處路口，綠燈剛要起步時整輛機車卻翹孤輪暴衝出去，後座乘客嚇到尖叫跳車，而騎士則被機車帶著衝了出去，雖然他緊握油門想穩定車頭，最後機車還是失去平衡倒在路中間，旁邊其他騎士趕快閃躲，幸好2人都沒有受傷。重機業者推測，當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大，才瞬間彈射出去，警方也說，道路翹孤輪行為將可以開罰最高2萬4千元罰鍰。路口剛綠燈，左邊1輛雙載機車急催油門起步，整輛車翹孤輪暴衝出去，後座乘客沒坐穩直接從後座滑了下來嚇到尖叫趕快跳車，前方騎士被機車拖著衝出去，他疑似想控制車頭還是失敗了，最後失去平衡，整輛車倒在道路中間。這是發生在昨(3)日一早7點多彰化埤頭鄉彰水路路口，換個角度再看1次，左邊的機車暴衝時，車頭被拉到幾乎和道路垂直，後座乘客要跌落時，趕快用雙腳踩地，但前方騎士被機車帶著往前跑，左邊1輛機車看到趕快往左邊閃避，而後面的汽機車也嚇到不敢往前，幸好兩人都沒有大礙。重機業者說：「感覺離合器和補油門力量大小沒有掌握好。」重機業者推測當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大才瞬間彈射出去。民眾說：「感覺是想耍帥，想要女生抱他。」、「我會很生氣，才剛起步，撞上的話很危險。」民眾認為，可能是騎士想耍帥失敗，認為在道路騎車還是要以安全為先，警方說：「這件事故沒有接獲報案，但警方提醒，道路翹孤輪行為，可以開罰最高2萬4千元，吊扣牌照6個月，民眾不要以身試法。」 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
新北79歲翁倒臥三溫暖烤箱 大面積燒燙傷送醫不治
新北市 / 綜合報導 新北市林口某社區，昨(3)日晚間8點多1名79歲老翁使用三溫暖設備時，過了許久沒沒出來，妻子請櫃台人員查看才發現老翁倒臥在烤箱內，全身大面積燒燙傷送醫之後仍宣告不治，意外原因還有待警方釐清。不過醫師提醒，泡三溫暖會造成血管收縮，烤箱待太久甚至會熱休克，尤其長者及心血管疾病患者務必適度進行並由他人陪同。救護車鳴笛聲大響，十萬火急趕到社區大樓，因為有住戶在三溫暖內出意外沒了生命跡象危在旦夕，其他住戶說：「有看到救護車，好像是裡面有三溫暖。」救護人員將患者送醫，最後仍不幸宣告不治。事發在新北市林口某社區昨日晚間8點多，1名79歲夏姓老翁使用社區三溫暖設備，過了許久都沒出來，妻子感覺不對勁通報櫃台前往查看，才發現老翁倒臥在烤箱內大面積燒燙傷，送醫之後仍宣導不治。記者蔡銍湣說：「新北林口的社區大樓內設備齊全，包括圖書室，健身房，三溫暖等等，不過這回卻有住戶在裡頭發生意外。」其他住戶說：「我們這棟是最新的，那邊是最早蓋，然後一二三四我們有四棟，這邊是最新的(設備)。」警方研判現場無外力介入，懷疑是老翁疾病發作昏迷，導致在烤箱內高溫待太久，而冬天來臨洗三溫暖確實得多注意，台安醫院心臟內科醫師林謂文說：「烤箱溫度相對都是比較高，比較乾熱的情況下，這時候會加速這個水分的散失，血液會變得更加濃稠，這個所謂的烤箱泡太久，有可能造成所謂的熱休克的現象。」尤其是高齡長者及心血管疾病患者，忽冷忽熱血管收縮血壓也會起伏不定，泡三溫暖或使用烤箱務必適度進行並由他人陪同，避免意外發生。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 2
毒蟲闖泳池開槍！蔡其昌批「消息壓2個月」中市警澄清了
即時中心／林韋慈、陳治甬報導台中市一名29歲陳姓男子，疑似一次吞下20包毒品咖啡包後，今（2025）年國慶日（10月10日）當天持槍闖入台中市西屯區一間游泳學校，跳入泳池內對著教練及兩名孩童扣下板機、甚至拉動滑套恐嚇，幸好槍枝因故卡彈，沒有擊發；被逮後自稱「無法控制身體」。直到昨（3）日案件才曝光。對此，民進黨立委蔡其昌痛批台中市府竟默不作聲，這種極其可怕的事件，竟在檢方起訴後才知道。事件發生當下，除了7歲與6歲的兄妹遭槍瞄準外，陳男情緒激動，甚至拿槍砸碎停車場內一輛轎車前擋風玻璃，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；警方獲報後立即趕抵現場制伏陳男，全案移送台中地檢署偵辦。檢方認定陳男具殺人犯意，依「對未滿7歲之人犯殺人未遂等罪嫌」、「恐嚇危害安全罪」、「未經許可持有制式槍彈罪」等罪嫌起將其起訴。台中地院昨（3）日裁定，自今日起羈押禁見3個月。警方壓制嫌犯。（圖／民視新聞資料照）不少家長得知事件後直呼「太扯」，質疑案件發生於10月10日，卻拖到近兩個月後才見諸新聞；甚至有律師在網路上發文表示「果然是我們的高譚市」。蔡其昌今（4）日受訪指出，台中近年槍擊治安事件頻傳，市民本就高度憂心，這件事也引起家長的恐慌。以他自己為例，身為父親，得知此案時感到「驚恐又荒謬」，幸好沒有真的擊發造成悲劇。他批評，嫌犯持槍闖入泳池、疑似意圖射擊兒童，這是極其可怕的事件，「但市府為什麼沒有在第一時間面對？」他也直言，台中市政府應該要提醒、要防範，而不是等到檢方起訴後，市民才知道台中竟發生過這樣的事。他強調，台中市政府應該要加油，讓市民朋友與所有的爸爸媽媽都可以安心一點，他相信「這是市政府與市長應該負起的責任」。對此，台中市警第六分局做出說明如下：第六分局於2025年10月10日晚間18 時47分許接獲報案稱，西屯區一處停車場發生毀損案件，獲報後即指派員5分鐘內趕赴至現場，當場壓制逮捕85年次陳姓男子持改造手槍毀損車輛，並查獲毒品，全案依槍砲、毒品、恐嚇及殺人未遂等案，移請臺中地方檢察署偵辦，建請聲押，並羈押獲准。本分局於此案發生，翌(10/11)日即發布新聞稿說明，以安定人心並展現警方積極作為，絕無隱匿、蓋牌輿情之情事，特此說明。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／毒蟲闖泳池開槍！蔡其昌批「消息壓2個月」中市警澄清了 更多民視新聞報導假監管真騙財！會計女誤信帳戶被凍結 一夕噴飛4328萬血汗錢李四川表態登記新北市長黨內初選！劉和然話中有話「這樣說」都上過這堂課！多名台大生遭匡列「肺結核接觸者」 疾管署已掌握：非校園群聚民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
高雄一明星學校家長會長涉吸金 捲款潛逃出境
南部中心／劉尹淳、陳凱茂、鄭兆佐 高雄市報導高雄一所明星學校的家長會會長邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，甚至透過一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的球員，以每個月會獲得高額獲利，吸引上流圈菁英投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，吸金超過20億元。檢調十月展開調查後，黃姓教練以10萬元交保，疑似涉案的邱姓女子的前夫等被列為被告，至於已潛逃出境的邱女，地檢署4日下午正式發佈通緝。高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號。（圖／民視新聞）鐵門深鎖，地上全是信件、法院通知書，高雄苓雅區這間公司，遭人踢爆，招攬多人投資，今年起疑似資金周轉出現問題，投資人拿不到分紅，爆出吸金糾紛。知情人士表示，教育圈之前有在傳啊，有學校校長被家長會的成員詐騙了好幾百萬。原來在高雄一所明星國小擔任家長會長的邱姓女子，利用職務之便，認識家長會成員、教育界人士，以每月高額獲利吸引他們投資各式公司行號，登記負責人多為邱女的前夫，今年陸續有投資人拿不到分紅，才發現受騙，吸金初估超過20億元，邱女疑似知道藏不了了，今年6月火速向校方請辭會長職務。學校主任表示，校內的同仁夥伴目前是沒有受到影響的，邱女在6月底那段時間向學校請辭，她其實就有說到因她個人的問題，沒有辦法再繼續擔任會長。檢警在10月發動搜索，黃男以10萬元交保，邱女潛逃出境已發佈通緝。（圖／民視新聞）邱女甚至透過另一名黃姓男高爾夫球教練，認識醫界、企業界的高爾夫球球友，許多人基於信任，加入投資，起初確實有拿回高額利潤，陸續加碼，沒想到邱女和黃姓男教練，事後卻捲款潛逃。受害牙醫師表示，這些錢都是她退我的利息，借去又被她騙進去了啊，所以總共三、四千萬我自己的錢，我知道的朋友有一些醫生，大概被騙一億跑不掉，還有眼科的可能也私底下被借三、五千萬。黃姓男教練在鳥松的住家，鄰居都不願透露太多，但高雄檢警在10月發動搜索，請黃男到案釐清案情後，以10萬元交保，其餘涉案人士，包括邱女的前夫等被列為被告，至於已出境的邱女，則發佈通緝。高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐表示，邱姓被告於本署接獲情資前已出境前往澳門，並由本署發佈通緝，將提報外逃經濟罪犯，洽請調查局立即循兩岸司法互助程序，協助查緝返國。關鍵當事人邱女已潛逃出境，全案正由檢方深入追查，究竟有多少受害者，還要擴大追查。原文出處：高雄一明星學校家長會長涉吸金 捲款20億潛逃出境 更多民視新聞報導高雄明星小學前家長會長捲20億潛逃 前夫掛名負責人竟打零工維生掛羊頭賣狗肉吸金 絕對能源集團股票換鈔票17人被訴細故打死女友 還帶著她女兒棄屍 二審仍判刑13年民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
川普大幅放寬車輛油耗標準 車價估降千元
川普總統3日宣布，計畫撤銷拜登時代推出的燃油效率標準，認為有關標準推高了新車成本，實際等於「電動汽車強制令」。各家汽車製...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
2025聖誕節活動一覽｜桃園巨型聖誕樹、公館史努比聖誕季、新北耶誕城、台北信義......聖誕樹閃耀登場 時間地點、住宿優惠一次看～
一年中最浪漫的節慶──聖誕節即將到來，無論你想飛出國感受異國節慶氛圍，還是留在台灣體驗滿城閃耀的浪漫光景，這個冬天都值得好好慶祝一下。「揪愛Mei」小編為你精選國內外超人氣的聖誕節限定活動，從香港迪士尼樂園的熱鬧慶典、東京三大聖誕市集的歐風浪漫，再到新北耶誕城、台北信義區的璀璨燈海，今年聖誕節不愁沒地方去！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 2
彰化溪湖名店阿讚爌肉飯遭大火波及 燒共4戶
彰化溪湖清晨五點半傳出火警意外，其中名店阿讚爌肉飯的倉庫也陷入火海，火警總共延燒四戶，幸好屋內的人都及時逃出。 #彰化#溪湖名店#阿讚爌肉飯#火警東森新聞影音 ・ 10 小時前 ・ 發起對話