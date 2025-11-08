國3北上291k車禍！水泥車側翻 混凝土溢出占車道
國道三號北上291k嘉義竹崎路段今（8日）上午11時左右傳出車禍，一輛水泥車不明原因翻覆，側倒在槽化線上，導致車內的混凝土往右側流出，占用出口匝道，警方獲報後抵達現場進行事故排除，目前車輛已經撤離，並且正在清洗地板。
（圖／翻攝自「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」臉書）
（圖／翻攝自1968）
