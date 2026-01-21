國3北向大甲路段清晨車禍 罐頭食品散落車道未釀傷亡

事故發生後罐頭食品散落車道，所幸沒有造成人員傷亡。（圖：國道七隊提供）

今（21）日清晨6點多，國道3號北向166.6公里大甲路段發生交通事故，一部自小客車因閃避中線車道動物屍體自撞內側護欄後，停在中線車道，後方一部大貨車因閃避不及撞擊自小客車肇事，導致載運的罐頭食品散落車道，還好沒有造成人員傷亡。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲用路人：行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，平時建立良好行車觀念，如果遭遇突發狀況應保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生，另外，行車應保持適當安全距離，並隨時注意前方路況，避免引發交通事故，造成自身及他人危險。如未注意車前狀態致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。（張文祿報導）