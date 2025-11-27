國3北向新竹系統交流道7車連環撞釀6傷 車流一度回堵3公里

〔記者洪美秀／新竹報導〕國道3號北向100.6公里新竹系統交流道附近今天上午8點半左右發生6輛小客車跟1輛大貨車連環追撞事故，導致車流回堵約3公里，直到8點52分開放內線車道通行，才慢慢抒解車潮，這起車禍共造成6名傷者(含1名受困駕駛)，都由救護人員陸續送醫，詳細車禍肇事原因仍待警方調查釐清。6名傷者皆意識清楚、但有擦挫傷及部分撕裂傷情形。

國道警方也提醒駕駛，行經該處時，因有車道封閉管制，請駕駛人收聽請駕駛人收聽警察廣播電台或撥打高速公路局1968免付費客服專線，了解最新路況。車輛行經封閉管制區域請減速慢行，依既有指示牌面導引牌面行駛或提前改道，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

士林8旬翁走斑馬線遭公車撞死 失智妻目睹悲劇卻難還原過程

出國旅遊在阿布達比機場轉機突遭帶走！男失聯3天 妻跨海求助

新北樹林行人違規穿越堤外道 機車騎士撞上身亡

台北士林公車撞行人！ 1人遭捲入車底命危送醫搶救

