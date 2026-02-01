國3南下台中段深夜三車事故 一死一昏迷一輕傷
國道3號南下165公里外埔路段1月31日深夜發生3車車禍，造成一名55歲女駕駛現場無生命跡象，送醫不治，另有兩人受傷送醫，其中一人昏迷。國道警方獲報到場排除事故現場，後續釐清車禍肇事原因。
台中市消防局今天（1日）透過文字稿表示，31日深夜11時1分接獲報案，國3南下165公里外埔路段發生兩輛小客車、一輛箱型車的車禍，事故共造成三名傷患，其中兩人受困車內。
消防局獲報派員到場，消防人員使用破壞器材協助兩名傷患脫困，並將三名傷者送醫。55歲小客車女駕駛現場已無生命跡象，緊急送醫仍於到院前不治。
另一小客車副駕駛座女乘客頭部外傷、意識昏迷，急救後仍在院治療中；箱型車男駕駛則是膝蓋撕裂傷、意識清楚。事故原因有待國道警方調查釐清。
其他人也在看
國3深夜5車追撞！ 轎車側翻 2人卡車內1命危
國道3號南向165公里處，昨(31)日深夜發生5車追撞事故，其中1輛小客車翻覆，造成1人命危。拖吊車將車體變型的白色轎車吊掛起來，這起車禍發生在昨天深夜11點，國道3號南向165公里處，有五輛車發生追...華視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
快訊/國1大雅交流道173K「5車連環車禍」 回堵1公里
國道1號北向大雅交流道今（31）日下午4時許發生連環車禍，4輛小客車及1輛小貨車發生追撞，占用現場內外車道，事故造成後方車流回堵約1公里。至於詳細車禍原因與肇事責任，仍有待國道警方進一步調查釐清，提醒用路人行經該路段時注意車況，小心行駛。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
聯合國快破產！催193國繳會費 美國拖欠最嚴重
即時中心／林韋慈報導近年來聯合國財政逐步惡化，原因為美國在內的多個會員國長期積欠會費，導致運作面臨嚴峻考驗。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）於昨（30）日向193個會員國發出公開信，呼籲各國儘速履行繳費義務，否則聯合國恐面臨「立即性的財政崩潰風險」。民視 ・ 1 小時前 ・ 48則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 29則留言
伊朗警告勿動武、稱核技術「不可能被消除」川普：他們正與美接觸
[Newtalk新聞] 伊朗近日爆發全國性抗議活動，引發1979年伊斯蘭革命以來最血腥的鎮壓，美國隨後向波斯灣地區部署更多軍力，已派遣以航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）為首的海軍戰鬥群至伊朗沿岸外海，這項部署引發外界對美伊可能爆發直接衝突的關切，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，伊朗正在與美國「談話」。 川普此前在伊朗當局鎮壓反政府抗議、造成重大傷亡後揚言將出手干預，全球對波斯灣局勢是否引爆直接衝突的高度關注，川普在接受福斯新聞（Fox News）訪問時提到：「（伊朗）正在與我們談話，我們會看看能否有所作為，不然就看看會發生什麼…我們有一支大型艦隊在那裡。」並指出：「他們正在談判。」 川普補充，基於安全考量，美方沒有將可能進行攻擊的行動計畫告知該區域盟友。他說：「我們不能告訴他們計畫內容。如果我把計畫告訴他們，幾乎就跟告訴你一樣糟，其實可能更糟。」川普稍早指稱，他認為伊朗將傾向就其核子及飛彈計畫達成協議，而非面對美國軍事行動；德黑蘭方面則重申，只要飛彈及防禦力不列入議題範圍，願意重啟核談判。 根據法新社報導，伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Al新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 36則留言
11度低溫凍3天北部濕答答 週三轉晴週末又變天
降雨方面，吳德榮指出，今日中部以北及東半部地區有局部短暫降雨，明日中部以北雨勢趨緩，東半部仍有局部短暫雨的情形。此外，今、明兩天海拔3000公尺以上的高山地區，仍有出現飄雪的機率。預估週二起，降雨將由西向東陸續停歇，天氣逐漸好轉。今日各地氣溫預測如下：北部11...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 9則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
國3南下台中外埔段連環撞1死2傷 大甲交流道附近一度車流回堵
國道三號南下165K外埔路段昨晚11點左右發生3車連環撞車禍，造成1死2傷！國道公路警察局第七公路警察大隊調查指出，蘇姓男子駕駛廂型車行經該路段時疑恍神未注意車前狀況，致閃避不及，擦撞前面的洪女駕駛的轎車，致洪女車失控被行駛輔助車道李男駕駛的小貨車撞擊後側翻於內車道，造成洪女死亡及乘客陳女重傷送醫，自由時報 ・ 14 分鐘前 ・ 發表留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 53則留言
50歲女遊客跟風「瀑布當溜滑梯」玩出人命 頭部重擊岩石不治
綜合外媒報導，這起死亡事故發生於當地時間26日傍晚，這時節正值當地旅遊旺季。加里波第與先生連同其他遊客一起搭船抵達弗雷瀑布，現場景觀美不勝收，還有不少人直接開始玩水。一些人追求刺激，無視國家公園管理部門禁止把岩石當溜滑梯的告示，從岩壁高處溜下；加里波第決定...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 6則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 59 分鐘前 ・ 30則留言
華許將掌Fed 金銀創46年最大跌幅
美國總統川普提名聯準會前官員華許出任下一屆聯準會主席，消息一出引發上周五（一月卅日）的資本市場劇烈反應，包括美元指數走強...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 15則留言
才剛辦「兆元宴」 黃仁勳愛店「磚窯」餐廳火災竄濃煙
台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」1日清晨發生火災。輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳，昨晚（1月31日）才剛在此舉辦「兆元宴」，宴請台灣核心供應鏈夥伴，豈料，凌晨3時許，餐廳廚房火災，地下室不斷竄出濃煙。太報 ・ 3 小時前 ・ 51則留言
血糖數值漂亮也沒用！腸胃5症狀=糖尿病警訊 醫：神經已受損
血糖過高的前兆有跡可循。胃腸肝膽科醫師卓韋儒提到，許多糖尿病患者血糖數值漂亮，卻經常出現胃脹、想吐、拉肚子，其實是自律神經受傷的信號，而腸胃是最常「提早出問題」的地方之一，對此分享「糖尿病腸胃5大隱形警訊」，包括胃輕癱、便秘。三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前 ・ 1則留言
6000名流浪運動教練 擠不進學校窄門
台灣除了「流浪教師」，還有至少六千多人是找不到正式工作的「流浪教練」，他們原是提升台灣運動競爭力的引擎，卻因制度漠視，進...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 93則留言
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
黃仁勳：台積電今年必須要「非常努力工作」 十年產能將倍增
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31）日晚宴請供應鏈夥伴高層，「兆元宴」再度登場，黃仁勳表示，台積電今年必須要非常努...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 20則留言
下跪、衝撞、翻桌！抗議名間焚化爐 環評爆警民衝突
南投縣政府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐，今在南投市舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，當地自救會質疑焚化爐聯外道路未取得土地同意書，環保局就逕自開會，今率大批民眾前往抗議，還與警方爆發肢體衝突，並高呼流會，會議因此停滯，由於會議主席、暨大教授蔡勇斌認為無程序問題，可繼續開會，但民眾仍持自由時報 ・ 21 小時前 ・ 132則留言
「辦公室電話被打爆」綠委提修法定時定點餵浪浪視為飼主引爭議
民進黨立委蔡易餘等提案修訂動保法，將定時定點餵食者納管飼主責任，引發部分動保人士愛媽反彈，討論在社群延燒。多位民進黨立委...聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 188則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14則留言