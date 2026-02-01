國3南下台中段深夜三車事故 一死一昏迷一輕傷

國道3號南下165公里外埔路段1月31日深夜發生3車車禍，造成一名55歲女駕駛現場無生命跡象，送醫不治，另有兩人受傷送醫，其中一人昏迷。國道警方獲報到場排除事故現場，後續釐清車禍肇事原因。

國道3號南下165公里外埔路段，31日深夜發生三車車禍。（中央社／民眾提供）

台中市消防局今天（1日）透過文字稿表示，31日深夜11時1分接獲報案，國3南下165公里外埔路段發生兩輛小客車、一輛箱型車的車禍，事故共造成三名傷患，其中兩人受困車內。

消防局獲報派員到場，消防人員使用破壞器材協助兩名傷患脫困，並將三名傷者送醫。55歲小客車女駕駛現場已無生命跡象，緊急送醫仍於到院前不治。

另一小客車副駕駛座女乘客頭部外傷、意識昏迷，急救後仍在院治療中；箱型車男駕駛則是膝蓋撕裂傷、意識清楚。事故原因有待國道警方調查釐清。