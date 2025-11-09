國3南投服務區又爆大規模車聚 1晚取締違規28起

〔記者劉濱銓／南投報導〕國道3號南投服務區，昨(8)日晚間又爆出大規模車聚，國道警方掌握情資，派出人車在場監控，1晚就取締超速10件、未繫安全帶18件共28起違規，警方表示，為維護南投服務區周邊住戶安寧，未來假日仍將加強巡邏取締，以免服務區飆風再起。

民眾表示，昨晚南投服務區相當「熱鬧」，不只有許多雙B進口車停成一整排，更有保時捷等跑車入列，現場大批車友齊聚，甚至不乏有人帶著小朋友到場，再加上看熱鬧圍觀群眾，整個服務區有如不夜城。

廣告 廣告

國道七隊警方表示，假日都會針對南投服務區進行巡邏取締勤務，昨晚的車聚也有提前掌握消息，因此在服務區內，以及對外的聯絡道，都有執行測速與警力攔查，統計當晚取締超速10件、未繫安全帶18件。

警方指出，南投服務區因周邊有住戶，過去假日晚間常有車友車聚，因此時常出現車輛甩尾、燒胎，甚至直線加速場面，不僅影響服務區內用路人，車輛噪音更嚴重干擾住戶，因此透過假日執行取締，達到速度管理與引擎噪音控制，以維當地交通與安寧。

【看原文連結】

更多自由時報報導

正德佛堂「神鬼女收納」！監守自盜109張空白支票 領走4545萬元

太子集團涉統戰3-1》替中共代付1.7億美元柬埔寨投資款 各國情報單位警戒

以為「打工賺點零用錢」很簡單！60歲阿北自尊心徹底碎了

飛來艷福？醉女上錯車 他拒勸阻撿屍性侵賠償和解仍判囚

