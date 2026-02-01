國3台中外埔段車禍 3車連環撞釀1死2傷

轎車側翻在高速公路內側車道，車體嚴重變形，還有人受困車內，拖吊車協助將車輛翻正後，消防隊員趕緊破壞車門，並將傷者救出送醫。

國道警察大甲分隊分隊長洪瑞佑說明，「蘇姓男子駕駛A自小客車行駛於中線車道，疑似因恍神未注意與前方的B車距離過近，為閃避前車故向右變換車道，並於拉回過程中擦撞由59年次洪姓女子駕駛之B自小客車。」

警方表示，1月31日深夜11時左右，國道3號台中外埔路段，一輛轎車疑因恍神擦撞前方轎車，被撞的轎車偏移車道後，又被另一輛廂型車第二次擦撞，接著就失控撞擊內側護欄後翻覆，車內駕駛當場就失去生命跡象，送醫急救無效，這起車禍造成1死2傷。

而在雲林古坑綠色隧道，1日上午7時許也發生嚴重車禍，兩輛車的車頭已經幾乎全毀，一共5人受傷送醫急救。

遭撞轎車同行友人認為，「這一定是休旅車的問題，因為他越過雙黃線了。」

傷者友人表示，他們兩輛車從高雄到雲林旅遊，行經該路段時，對向車道一輛休旅車不明原因突然跨越雙黃線逆向行駛，前車閃避不及直接撞上，消防隊獲報趕到現場救援；為何休旅車會突然偏移車道、跨越雙黃線，目前警方調查釐清中。

