國3台中段連環車禍1死2傷 警初判駕駛恍神釀禍

（中央社記者趙麗妍台中1日電）國道3號南下165公里處台中外埔段，昨天深夜發生車禍。國道警察調查，廂型車駕駛疑恍神擦撞前方洪姓女子駕駛的小客車，小客車又遭李姓男子駕駛車輛撞擊後翻覆，事故釀1死2傷。

國道公路警察局第七公路警察大隊今天透過文字稿說明，蘇姓男子駕駛廂型車行經國道3號南下165公里、外埔路段時，疑因恍神未注意車前狀況，閃避不及撞上前方洪女駕駛的小客車，小客車後又遭輔助車道李男駕駛的車輛撞擊後翻覆。

警方指出，事故造成洪女傷重、現場無生命跡象，送醫不治，同車副駕駛座的陳女也重傷送醫，目前仍在加護病房搶救，李男則輕傷送醫。

這起事故因小客車翻覆，車道上遍布散落物，造成大甲交流道附近車流回堵1公里。警方排除事故現場，調查事故發生原因。（編輯：蕭博文）1150201