國3台中段3車追撞 1死2傷

洪女駕駛轎車被李男小貨車撞擊後側翻於內車道，造成洪女死亡、乘客陳女重傷。 （記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

國道三號南下一六五公里處台中外埔段，三十一日深夜發生三車連環撞車禍，造成一死二傷，國道公路警察局第七公路警察大隊調查指出，蘇姓男子駕駛轎車行經該路段時疑恍神未注意車前狀況，閃避不及擦撞前面洪女駕駛轎車，致洪女車失控，被行駛輔助車道李男駕駛小貨車撞擊後側翻於內車道，造成洪女死亡及乘客陳女重傷送醫，李男也輕傷送醫。

台中市消防局表示，三十一日晚十一時一分，獲報國道三號一六五公里南下外埔區路段車禍，派遣轄區外埔分隊等共計二個單位，出動消防車一輛、救護車二輛、消防人員八名前往處理。

消防人員指出，現場為三輛汽車車禍事故，有三名傷患，二名受困車內，消防人員利用破壞器材協助二名傷患脫困，其中，轎車女駕駛救出後當場沒有呼吸心跳，副駕駛座的女性頭部外傷、意識昏迷，二人皆被送往大甲光田醫院；另有一名四十七歲男性小貨車駕駛，膝蓋撕裂傷、意識清楚，也由救護車送往大甲光田醫院。

國道三號南下一六五公里處三十一日深夜發生三車連環撞車禍，造成一死二傷，車流一度回堵。（記者陳金龍翻攝）

國道公路警察局第七公路警察大隊調查，車禍主因疑二十一歲蘇姓男子駕駛轎車行經該路段時，疑恍神未注意車前狀況，致閃避不及，擦撞前面五十六歲洪女駕駛的轎車，致洪女車失控被輔助車道的四十七歲李男駕駛的小貨車撞擊後側翻於內車道，洪女當場沒有呼吸心跳，到院前死亡，乘客五十四歲陳女橫隔膜損傷、蜘蛛網膜出血、肋骨及骨盆骨折，昏迷指數三，目前還在大甲光田醫院加護病房，尚未脫離險境。這起事故因轎車翻覆，車道上遍布散落物，造成大甲交流道附近車流回堵一公里。