國3台南段金屬物品掉落 17車撞擊受損、4人受傷

（中央社記者張榮祥台南8日電）國道3號台南六甲南下路段昨晚發生不明車輛掉落金屬物品，造成沿途17輛自小客車撞擊受損，且發生4車碰撞，造成4人受傷，目前國道警察局還未查到肇事車輛。

國道公路警察局第八公路警察大隊今天指出，警方昨晚9時20分獲報，國3台南六甲南向322.8公里處發生17輛自小客車撞擊掉落物損毀及有人受傷，立刻派人趕往處理。

國道8隊初步調查，不明車輛行駛於國道3號南向322.5公里至330公里路段時，疑似掉落車輛避震系統連結葉片彈簧，造成17輛自小客車閃避不及輾壓，其中1輛自小客車因輾壓失控，再和另3輛自小客車碰撞，造成4人受傷，各車駕駛無酒駕。

國道8隊表示，已調閱路段影像及相關資訊，追查肇事車輛，再通知車主到案說明。（編輯：李亨山）1141108