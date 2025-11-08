國3台南段金屬物品掉落 17車毀損、4人受傷 (圖)

其他人也在看
國3竹崎段2貨車追撞事故 2死1傷 (圖)
國道3號南向嘉義竹崎路段7日發生2貨車追撞事故，造成盧姓貨車駕駛及隨車的菲籍移工送醫不治，另1駕駛輕傷。小貨車車頭因撞擊力道大，完全扭曲變形，現場一片狼藉。中央社 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎段奪命車禍 小貨車追撞大貨車釀2死1傷
快訊／國3竹崎段奪命車禍 小貨車追撞大貨車釀2死1傷EBC東森新聞 ・ 1 天前
最新畫面曝光！特斯拉「砲彈式擊中預拌車」…大片煙塵中又撞倒4貼機車
屏東縣恆春鎮麥當勞前的路口6日下午發生一起慘烈車禍，一輛特斯拉行經該處時不知何故高速撞上前方的水泥預拌車後，再失控波及一輛機車，造成26歲特斯拉駕駛李男傷重不治，同車的妻子、2名4歲小孩輕微擦傷、意識清楚，被波及的機車騎士蔡男（33歲）與後座妻子（33歲）雙腿骨折，同車的2名分別為6歲、5歲的孩子輕微擦傷，目前最新車或畫面也已曝光，當時特斯拉不知何故高速衝撞預拌車，現場揚起大片煙塵，緊接著再波及到三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
驚悚現場畫面流出！國3貨車小追撞大…2死遺體「浴血掛車頭」身份曝
這趟出門沒回家。國道3號南向291.3公里嘉義竹崎路段，今（7）日上午10時許，發生追撞車禍，31歲盧姓男駕駛小貨車載著38歲菲律賓籍移工，疑似未保持車距，不慎追撞前方40歲李男駕駛大貨車，小貨車頭凹陷，遺體噴出、浴血垂掛車頭，場面觸目驚心。據悉，2名死者是同事關係，經營建材工程，意外當下載運三角鐵架至工地，卻不幸雙雙死亡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國道3車連環撞慘況曝光！故障車臨停遭追撞「滿地散落物」…2人受傷送醫
國道3號北上181.1公里龍井路段發生連環車禍，今日（8日）清晨4時許，一輛休旅車因故障臨停在外側車道，遭後方小貨車及另一部轎車追撞，釀3車事故，造成2人受傷，幸好傷者經送醫治療均無生命危險，目前警方正在釐清肇事責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
【每日揭詐】11/6 不得安寧...真賣家竟遭「假買家詐騙」驗證一下存款全被領光
防詐中心公布最新統計資料，11/6全國共受理512件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億8011.5萬元。太報 ・ 1 天前
國際身心障礙者日活動 澎湖推友善照顧共融共好
（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣長陳光復今天出席社區日間作業與照顧成果發表會表示，縣府推動友善的照顧服務，讓每名身障者能自信地生活、快樂地成長，實現共融共好的目標。中央社 ・ 13 小時前
高雄市長初選民調 陳其邁：參考就好 (圖)
高雄市長陳其邁（中）8日接受媒體聯訪表示，民主進步黨高雄市長初選相關民意調查參考就好，有時也有高低、起起伏伏，但4名參選人都很有風度，贏得風度很重要。中央社 ・ 13 小時前
《舊金山美容院》早餐店小開章廣辰「降格」店長 連晨翔化身梟雄
連晨翔在《舊金山美容院》最新一集中，為了呈現江之浩擁有闖蕩江湖的豐富經歷，不僅穿上無袖背心，從下午一路拍攝武打戲到晚上，飛踢、扭打、自高處跳下等動作場景樣樣來，渾身是汗！連晨翔更透露自己年輕時曾跳過八家將。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
賴瑞隆、邱議瑩民調領先？陳其邁：許智傑也不錯
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄市長陳其邁今天答覆媒體，民主進步黨高雄市長初選參選人邱議瑩與賴瑞隆是否民意調查領先時說，4人差距都很小，大家都很努力，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠」。中央社 ・ 13 小時前
北市公車自撞施工告示牌釀3輕傷 警：駕駛稱恍神
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市松江路交叉路口今天發生1輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀3傷，包含1名女乘客及2名幼童，傷勢不重，肇事原因待查。中央社 ・ 13 小時前
沈文程擔任「高齡換照新制」代言人！ 加碼宣布演唱會喜訊
沈文程日前擔任「高齡換照新制」代言人，親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，兩人在台北士林監理站現場合體，沈文程率先開唱經典曲〈五月十一彼下埔〉揭開序幕，這首歌象徵新制將於明年5月1日正式上路，也成了這場政策宣導最契合的開場。Yahoo娛樂訊息 ・ 13 小時前
新北小貨車過彎豆腐掉滿地 害3騎士犁田慘摔進醫院
新北市汐止區中興路與福德三路口，今天（8日）上午8時許，1輛小貨車轉彎時，疑似綑綁在後車斗內裝豆腐盒子的繩子不牢靠，讓一些豆腐甩出車外落地變豆腐渣，造成路面濕滑，讓後來經過的3名機車騎士因此摔車受傷，所幸經送醫後均無大礙，警方獲報到場處理， 3名騎士經酒測均未酒駕，後續警方將通知小貨車駕駛到案說明，將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款開罰，並吊扣駕駛執照1年。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
梨山幸福巴士3小時直達市區 金馬女配角是常客
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹是巴士常客，她表示，梨山到市區直達車和走紅毯一樣，幸福一路相伴。中央社 ・ 13 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前