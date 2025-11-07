國3嘉義竹崎段 兩貨車追撞 釀二死一傷

國道3號南向嘉義竹崎路段今天（7日）發生兩輛貨車追撞事故，造成盧姓貨車駕駛及隨車的菲籍移工送醫不治，另一駕駛輕傷；後方小貨車車頭完全扭曲變形；事故路段全線封閉逾一小時，才開放通行。事故原因待調查釐清。

國道3號南向嘉義竹崎路段7日發生2貨車追撞事故，造成盧姓貨車駕駛及隨車的菲籍移工送醫不治，另1駕駛輕傷。小貨車車頭因撞擊力道大，完全扭曲變形，現場一片狼藉。（圖／國道警方提供）

據國道公路警察局第八公路警察大隊發布訊息，因國道3號蘭潭隧道今天進行油漆補強工程，南向近隧道口路段封閉一個車道，在上午10時20分左右，因車流大有回堵的情況發生，不料，於南向291.3公里處（竹崎路段）發生小貨車追撞前方大貨車事故。

廣告 廣告

警方表示，兩輛貨車發生追撞，小貨車車頭完全扭曲變形，救護車趕抵時，31歲駕駛盧姓男子已脫困，在車外痛苦呻吟，副駕駛座的隨車人員38歲菲律賓籍男移工，則夾在車內，消防人員利用破壞器材協助脫困，立即將兩人送醫急救，仍宣告不治；大貨車40歲李姓駕駛輕傷。

警方說，大貨車李姓駕駛酒測值為零，小貨車盧姓駕駛酒測值待測，全案相關肇事原因尚待調查釐清。事故發生後，現場需排除障礙及搶救受困人員，則全線封閉，直到上午11時43分，才開放車輛通行。

（責任主編：莊儱宇）