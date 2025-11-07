國3嘉義竹崎段 兩貨車追撞 釀二死一傷
國道3號南向嘉義竹崎路段今天（7日）發生兩輛貨車追撞事故，造成盧姓貨車駕駛及隨車的菲籍移工送醫不治，另一駕駛輕傷；後方小貨車車頭完全扭曲變形；事故路段全線封閉逾一小時，才開放通行。事故原因待調查釐清。
據國道公路警察局第八公路警察大隊發布訊息，因國道3號蘭潭隧道今天進行油漆補強工程，南向近隧道口路段封閉一個車道，在上午10時20分左右，因車流大有回堵的情況發生，不料，於南向291.3公里處（竹崎路段）發生小貨車追撞前方大貨車事故。
警方表示，兩輛貨車發生追撞，小貨車車頭完全扭曲變形，救護車趕抵時，31歲駕駛盧姓男子已脫困，在車外痛苦呻吟，副駕駛座的隨車人員38歲菲律賓籍男移工，則夾在車內，消防人員利用破壞器材協助脫困，立即將兩人送醫急救，仍宣告不治；大貨車40歲李姓駕駛輕傷。
警方說，大貨車李姓駕駛酒測值為零，小貨車盧姓駕駛酒測值待測，全案相關肇事原因尚待調查釐清。事故發生後，現場需排除障礙及搶救受困人員，則全線封閉，直到上午11時43分，才開放車輛通行。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
南2高嘉義竹崎段2貨車追撞 車頭全毀2人無呼吸心跳
南二高嘉義竹崎南下路段，今天（7日）發生一起貨車追撞事故。強烈的撞擊力道，導致後方貨車車頭全毀，當場有2人失去生命跡象、1人受傷。嚴重事故一度造成該路段南下交通全面受阻，後方車流回堵約5公里。事故原因中廣新聞網 ・ 1 小時前
國3嘉義竹崎段車禍 小貨車追撞前車、2人懸掛車頭慘死
國道3號南下嘉義縣竹崎段291公里處，今天早上10時20分許發生2死1傷重大車禍事故，31歲盧姓男子駕駛貨車疑未注意車前狀況，追撞由40歲李姓男子駕駛的大貨車，在強力撞擊下，盧男駕駛的貨車車頭全毀，他與乘客、菲律賓籍移工的身體拋掛在車頭擋風玻璃處，景象駭人，當場沒有生命跡象，2人送醫後都不治；車禍發自由時報 ・ 1 小時前
活豬恢復拍賣首日 七肉品市場交易價每公斤96至106元
非洲豬瘟清零，今天零時起，全國恢復活豬拍賣與屠宰。農業部表示，上午七處肉品市場毛豬交易價格約每公斤新台幣96元至106元，價格尚平穩；預計溫體豬肉最快今天少部分黃昏市場買得到，明天所有市場都可供應。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 56 分鐘前
太子詐團高階幹部皆為中國人 兩藍委被爆曾協助成員入境
即時中心／林韋慈報導從事跨國詐欺、博弈與洗錢等犯罪的太子控股集團（Prince Group），上月遭到美國制裁，今（11）月台灣檢調開始搜捕，並查扣在台相關資產，該集團不但在台成立9家公司，更在101大樓租下兩層辦公室從事非法行為，高層坐擁名車與多棟高級房產；據了解，太子集團董事長陳志主要核心幹部皆為中國籍，曾藉由商務簽證多次來台。民視 ・ 1 小時前
颱風鳳凰最快下午升級中颱 氣象署估10日發布海警 11日發陸警
颱風鳳凰最快今天（7日）下午升級為中颱，周末增強為強颱。中央氣象署今天表示，預估鳳凰11日到南海，且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大，可能在10日發布海上警報，11日發布陸上警報。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
日本熊出沒！獵人開槍太危險 岩手縣招募吹箭手
日本今年野熊頻繁在市區出沒，已經嚴重威脅民眾安全。截至目前為止，日本今年遭到野熊襲擊而死的人數，多達13人，創歷史新高。據「讀賣新聞」報導，岩手縣盛岡市因為發現黑熊入侵到市公所附近，由於在市區請獵人開中廣新聞網 ・ 1 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 4 小時前
MLB／核心主力不能走！道奇綁住孟西力拚3連霸 世界大賽失蹤人口也回歸
道奇上週逆轉奪冠完成連霸，7日球隊宣布執行陣中2大主力三壘手孟西（Max Muncy）和後援投手維西亞（Alex Vesia）明年的球隊選擇權，此外也確定讓渡明星右投岡索林（Tony Gonsolin）。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
力抗輝達 谷歌推最強AI晶片
谷歌6日宣布，被稱為Ironwood的第七代張量處理單元（TPU）將在未來數周上市，力圖要在AI晶片市場與輝達相抗衡。同時，它還宣布一項在德國最大規模投資計畫，鎖定大型資料中心與基礎建設等項目。工商時報 ・ 10 小時前
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
佐藤健合體許光漢！兩大男神同框「狂嗑台味火鍋」 粉絲驚呼：夢幻聯動
日本男神佐藤健近期來台舉辦《玻璃之心》見面會，吸引大批粉絲朝聖，他也透過社群平台分享來台點滴，展現親民風範。今（7）日他曬出與台灣男神許光漢的聚會照，兩人一同吃火鍋、開心合照，掀起熱烈討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
瀕危馬來虎「Arhaa」亮相北市動物園！遠從新加坡來台 為保育繁衍添新血
【台北報導】臺北市立動物園近日迎來新嬌客，來自新加坡萬態野生動物保育集團的雄性馬來虎「Arhaa」，在完成兩個 …火報 ・ 1 天前
驚魂！女駕駛等紅燈「車門未鎖」 通緝犯持刀強行闖入劫車
實在太驚險！花蓮鳳林鎮6日有一名通緝犯，因違規左轉被發現行蹤，他加速逃逸，展開警匪追逐。員警好不容易追上後，嫌犯竟然持刀攻擊，隨後徒步跑到大馬路上，隨機拉開停等紅燈轎車的車門，強行闖入後座，車上女駕駛嚇到尖叫，跳車保命，所幸沒有受傷。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
獨／約高雄漢來交易5支百達翡麗 電擊棒硬搶遇抵抗落荒逃…7嫌落網
經營二手名表店的夫妻檔，中秋節前夕帶著5支二手百達翡麗名表南下高雄交易，雙方約在漢來大飯店名人坊如意廳，來了2男1女，過...聯合新聞網 ・ 1 小時前
非洲豬瘟案中市府防疫專案報告 藍肯定綠批漏洞百出
（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市議會今天進行非洲豬瘟事件專案報告。藍議員肯定市府365小時內防堵病毒擴散，綠議員批報告漏洞百出，市府做錯還不承認。盧秀燕報告前再度鞠躬道歉，「我們做得不夠好。」中央社 ・ 1 小時前
電動車殺進國產車價格帶 業界將掀新一波降價潮
電動車降價一波波，殺入國產車價格帶。聯合新聞網 ・ 8 小時前
韓媒票選「2025年度最差韓劇」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，今(6)日又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 1 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 21 小時前