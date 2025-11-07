國3嘉義竹崎段2貨車追撞釀2死1傷 死者身分曝光

小貨車疑未保持安全車距追撞前方車輛，造成2死1傷。 圖：翻攝自爆料公社

[Newtalk新聞] 國道3號南下嘉義縣竹崎段今(7)日發生重大死亡車禍，小貨車疑未保持安全車距追撞前方車輛，造成小貨車車頭全毀，2人送醫搶救宣告不治。據悉，兩名死者為同公司員工，原進行工程運送作業，不料途中發生意外。

國道3號南下嘉義縣竹崎段今日上午10時20分許發生嚴重車禍事故。31歲盧姓男子駕駛小貨車載著38歲菲律賓籍移工行經291.3公里處時，疑未保持安全車距，追撞前方由40歲李姓男子駕駛的大貨車，撞擊力道猛烈，造成小貨車車頭全毀、變形，駕駛盧男整個人被拋出，躺臥擋風玻璃上，已無呼吸心跳，副駕駛座的38歲菲律賓籍男性移工也當場失去意識，兩人送醫急救後都宣告不治。

警方調查，事發路段因施工導致車流回堵，盧男疑未注意車前狀況釀禍，導致車頭嚴重凹陷變形，現場散落大量三角鐵架與碎裂玻璃。據悉，兩名死者為同一間工程公司員工，當時正運送建材前往工地，不料途中發生意外。國道警方指出，事故造成2死1傷，大貨車駕駛李男酒測值為0，盧男酒測值待檢，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

事故發生後，國道南下主線一度全線封閉，造成車流回堵達4公里，經高公局人員於中午11時43分完成排除作業後恢復通行。高公局提醒用路人，行經施工路段務必減速慢行、保持安全距離。

