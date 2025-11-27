即時中心／潘柏廷報導

最新消息！國道3號北向100.6公里新竹系統交流道，今（27）日上午8時23接獲一起6台小客車與1輛大貨車的追撞事故；初步掌握，大貨車駕駛疑似恍神未注意車前狀況前方塞車回堵，撞擊前方1台小客車的車尾後，持續推撞前方5部自小客車肇事。本起事故造成1名小客車駕駛一度受困，總計6人受傷，所幸意識皆清楚，且有擦挫傷及部分撕裂傷情形送醫處置。

據悉，消防局今日上午8時23分獲報，國道3號北向100.6公里新竹系統交流道，發生一起7車連環撞的交通事故，立即派遣共5車11人到場處理。

本起事故造成6部小客車、1輛大貨車損傷，且有一名駕駛一度受困，所幸於8時47分被救出且有意識；共6名男性受傷，意識皆清楚，且有擦挫傷及部分撕裂傷情形，分別送往新竹台大及新竹馬階醫院處置。

經消防初步研判，大貨車駕駛疑似恍神未注意車前狀況前方塞車回堵，導致撞擊一輛小客車後車尾後，再持續推撞前方5部自小客車而肇事。

原文出處：快新聞／國3嚴重車禍！大貨車連撞6小客車釀6傷 疑駕駛恍神肇事

