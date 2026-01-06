國3基隆隧道貨櫃車翻滾！ 瞬間360度撞小貨車畫面驚悚

國道3號基隆隧道驚悚翻車，貨櫃車擦撞小貨車險奪命。（圖 ／翻攝基隆大小事臉書社團畫面）

國道3號6日上午8時47分，南向1.7公里處的基隆隧道內發生一起驚險車禍，1輛由卓姓男子（58歲）駕駛的貨櫃半聯結車，在變換車道時疑似未注意右側的小貨車，導致2車發生擦撞，事故發生後，貨櫃車瞬間失控，朝左側衝撞後翻覆，整輛車甚至旋轉了一整圈才停下，場面驚悚。

現場警方與消防人員迅速趕到，將卓姓駕駛送往基隆長庚醫院救治，經檢查卓男雖全身有擦挫傷，但幸運的是沒有生命危險。據了解，小貨車駕駛為54歲的廖姓男子，兩車碰撞後未造成人員重傷。事故現場於上午9時17分排除，交通恢復順暢。

事故畫面在社群媒體曝光後，引起網友熱議，許多人直呼「太驚險了！」，貨櫃車翻滾的過程可見車身完全失控，瞬間打橫卡在車道上，畫面十分震撼，警方呼籲所有駕駛人，變換車道時務必保持安全行車距離，確認周圍車況，以避免類似事故再次發生。

交通安全專家也指出，貨櫃車因車身長且重心高，一旦失控極容易翻覆，因此駕駛大型車輛時更應謹慎注意周邊車輛，尤其是在隧道或狹窄路段，保持冷靜和安全距離是避免事故的關鍵。

