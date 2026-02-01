國3大甲交流道嚴重追撞！小客車翻覆撞護欄 55歲女駕駛死亡

國三昨晚發生嚴重車禍。（圖／翻攝記者爆料網）

國道三號北上路段上個月31日晚間發生一起重大死亡車禍。事故地點位於國道三號北上165公里處、大甲交流道附近路段，一輛廂型車疑似因駕駛一時慌神，追撞前方行駛中的銀色自小客車，導致小客車失控翻覆並撞上中央護欄，造成一名55歲女子當場死亡，另有一名年輕女子重傷送醫。

警方指出，事故發生時間為晚間23時左右，廂型車行經該路段時，疑未注意前方車況，直接追撞銀色自小客車。強烈撞擊力道使小客車在車道上翻轉數圈後，猛烈撞擊中央護欄才停下，現場車體嚴重毀損宛如廢鐵。

救難人員獲報後迅速趕抵現場，發現小客車內兩名女子受困於嚴重變形的車體中，立即展開破壞救援。經救出後確認，駕駛座上的55歲女子已無生命跡象，明顯死亡；副駕駛座上一名較年輕女子則頭部遭受重創，隨即由救護人員送往醫院急救，目前傷勢情況仍待院方進一步說明。

事故發生後，國道警方與相關單位迅速進行現場清理與交通管制，約30多分鐘內即完成事故排除，未對後方車流造成長時間壅塞。至於L廂型車駕駛是否涉及過失，以及實際肇事原因與責任歸屬，仍有待警方後續調查釐清。

