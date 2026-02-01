國3大甲奪命車禍！自小客遭追撞翻覆 55歲女駕駛慘死、1重傷

國3大甲昨深夜傳死亡車禍，一輛自小客遭追撞翻覆，不僅車體被撞爛，也造成車內1死1重傷。（翻攝自「記者爆料網」）

國道3號大甲交流道附近，昨（31日）深夜傳出重大死亡車禍，一輛廂型車疑似駕駛恍神，追撞前方自小客車，造成自小客失控翻覆撞上中央護欄，車體嚴重扭曲變形，畫面怵目驚心，55歲的女駕駛當場死亡，副駕駛座一名年輕女子頭部重創送醫。

這起追撞事故發生在國道3號北上165公里處，在大甲交流道附近，昨日深夜11時許，一輛廂型車疑似未能即時反應，直接追撞前方的銀色自小客車，由於撞擊力道猛烈，自小客失控，連續翻滾並滑行撞上中央護欄，車體整個被撞毀，宛如廢鐵。

警消獲報趕往處理，發現55歲的女駕駛受困車內，被發現時已明顯死亡，副駕駛座的女子頭部受到重創，有生命危險，目前已緊急送醫搶救。

至於廂型車駕駛恍神，是否涉及疲勞駕駛、未保持安全距離或其他違規行為，相關單位已著手調查，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

