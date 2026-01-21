國3大甲段汽車閃動物屍體致追撞 貨物散落一地 (圖)

在競爭激烈且更迭迅速的汽車市場中，Toyota HiAce絕對是個異數。這款代號H200的第五代車型自2004年問世至今已走過22個年頭，儘管全球多數市場早已切換至H300系列，日本本土卻依然鍾情於這款「平頭車」的靈巧與實用。為了讓這棵車壇長青樹能與時俱進，Toyota宣佈針對2026年式日規HiAce進行重大更新，這也是該車系近十年來最全面的一次現代化升級，正式宣告這部傳奇商用車將繼續戰下去。代號H200的第五代Toyota HiAce迎來重大更新，這輛在日本市場已經銷售22年的車型依舊受到歡迎。這次改款的重點並非外觀，而是內裝科技的跨世代躍進。過往被認為「樸實無華」的儀錶板與中控台，在2026年式車型上徹底改頭換面。全車系現在標配了7吋全數位儀錶，並在中心嵌入了8吋觸控式影音導航系統，不僅整合了環景影像輔助，更大幅提升了操作的直覺性。針對頂級的Super GL車型，原廠甚至貼心地將加熱座椅列為標配，而入門車型也新增了實用的後門限位器功能，讓這部耐操的商用戰將在舒適度上也能與當代乘用車看齊。 安全性能的提升同樣是本次改款的誠意所在。2026日規HiAce導入了最新版本的Toyota

Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言