國3大甲段汽車閃動物屍體致追撞 貨物散落一地 (圖)

日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 3 天前 ・ 39
車商自砍50萬起！關稅還沒公布、台灣車價先撐不住了
德系品牌OPEL重返台灣滿三週年，台灣總代理歐吉汽車直接端出誠意十足的「三週年感恩祭」，即日起至2月13日止，多款進口休旅車一次下殺超過50萬元，入門門檻直接下修到90萬元有找，讓想入主歐系進口車的消費者，現在不用再咬牙硬撐預算。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
Toyota 新一代 Corolla 動力選擇多元！日媒爆仍有純燃油入門選擇
東京移動展上 Toyota 推出 Corolla Concept 概念車，展示下一代 Corolla 的外型設計，並確認率先搭載全新開發的 1.5 升引擎，而日媒掌握的消息指出，除了 Hybrid 與 PHEV 等油電混合動力外，還會保留純燃油的配置，意味著 Corolla 仍具備親民的選擇。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不只是關稅！買車錢都繳去哪了？進口車價格全解析 ｜汽車小學堂
在台灣，進口車價貴始終是熱門話題。近來因對美關稅，進口車關稅歸零消息甚囂塵上，網路甚至流傳「關稅降為0，車價可降4成」，如此說法聽起來有夠香，但是在數學與商業實務上，這樣的結果正確嗎?Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 60
Nissan 新一代 Kicks e-Power 動力曝光！將採 1.4 引擎搭配第三代系統
Nissan 新一代 Kicks 已經陸續在北美、南美洲等地上市，而日本市場也蓄勢待發，預計今年第一季就會登場，近日動力規格曝光，日媒指出，將和 Serena 一樣採 1.4 升三缸引擎搭配第三代 e-Power 系統，滿油續航里程將超過 1,200 公里。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本進口TOYOTA ALL NEW RAV4 全新震撼上市
【記者 劉嘉菲／台北 報導】新世代的年輕族群已不再滿足於單一用途的座駕，渴望透過座駕展現自我風格的質感生活態度台灣好報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
Nissan 大改款 Sentra 有望追加性能版本！Nismo 全新動感造型搶先看
Nissan 近年來持續擴展 Nismo 性能家族陣容，隨著全新大改款 Sentra 在 2025 年 9 月登場，是否會追加 Nismo 性能版也成為關注焦點，儘管原廠遲遲沒有動作，但旗下北美經銷商 Pinnacle Nissan 已按耐不住，預告將攜手知名改裝專家“Nismo Nick”打造以 Nismo 車型為靈感的 Sentra Special Edition Rally Sport（簡稱 Sentra SE RS），將於今年 2 月正式上市。自由時報汽車頻道 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
【新車試駕影片】入門不陽春，便宜又大碗，CP值王者 ～ 2026 Ford Territory 1.5T 渦輪闊境版
Ford Territory的出現，無疑是向台灣休旅車市場丟了一顆震撼彈，首見四電驅油電系統展現福特的科技實力並具備優秀的節能表現，但市場上難免還是有保守派的消費者，福特也有照顧到他們，而且入門即滿配，配備甚至比貴10萬元的油電原生版還要好，讓你不必跟著時代潮流做出改變，有時候維持現狀也是不錯的選擇。車水馬龍網 ・ 14 小時前 ・ 1
被當成倉庫裡的破銅爛鐵 身分其實是1.8億傳奇跑車
老車迷都知道，有些經典不是靠翻新取勝，而是靠歲月堆積的痕跡說故事。在巴黎Artcurial拍賣行，即將登場的一輛1956年賓士300 SL鷗翼跑車，就是那種讓人一眼著迷的「穀倉級珍品」，滿身灰塵，卻比拋光修復車更有靈魂。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
Toyota HiAce迎來「現代化」微整形 數位座艙、安全科技全面入列
在競爭激烈且更迭迅速的汽車市場中，Toyota HiAce絕對是個異數。這款代號H200的第五代車型自2004年問世至今已走過22個年頭，儘管全球多數市場早已切換至H300系列，日本本土卻依然鍾情於這款「平頭車」的靈巧與實用。為了讓這棵車壇長青樹能與時俱進，Toyota宣佈針對2026年式日規HiAce進行重大更新，這也是該車系近十年來最全面的一次現代化升級，正式宣告這部傳奇商用車將繼續戰下去。代號H200的第五代Toyota HiAce迎來重大更新，這輛在日本市場已經銷售22年的車型依舊受到歡迎。這次改款的重點並非外觀，而是內裝科技的跨世代躍進。過往被認為「樸實無華」的儀錶板與中控台，在2026年式車型上徹底改頭換面。全車系現在標配了7吋全數位儀錶，並在中心嵌入了8吋觸控式影音導航系統，不僅整合了環景影像輔助，更大幅提升了操作的直覺性。針對頂級的Super GL車型，原廠甚至貼心地將加熱座椅列為標配，而入門車型也新增了實用的後門限位器功能，讓這部耐操的商用戰將在舒適度上也能與當代乘用車看齊。 安全性能的提升同樣是本次改款的誠意所在。2026日規HiAce導入了最新版本的ToyotaCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
怎能不愛車／原廠移植野馬心臟 Bronco RTR成為量產戰車
說到福特與越野賽事的關係，從早年征戰巴哈1000的Bronco賽車，到如今在「錘王挑戰賽」稱霸的Raptor，早已寫下一頁又一頁傳奇。如今福特再度攜手越野名將Vaughn Gittin Jr. 旗下RTR Vehicles，推出全新2027年式Bronco RTR，主打不用砸下猛禽等級的高昂預算，也能擁有一輛能在沙丘間狂奔的高速越野戰車。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
最接近世界紀錄的機會！CONCEPT AMG GT XX 概念車限時快閃台北
以世界紀錄為名，為速度立下新標準。在 2026 年初，台灣賓士正式自德國總部引進概念車 CONCEPT AMG GT XX 來台，1 月 24 日至 25 日在松菸文創園區 3 號倉庫限時推出《CONCEPT AMG GT XX｜性能新次元》展演。DDCAR電動車 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
高階動力車型報到！2026年式Audi A6 TFSI 200 kW quattro S line開放接單
去年台灣奧迪迎來豪華C級距-Audi A6車系的新進化，近日正式宣布2026年式A6 TFSI 200kW quattro S line車型啟動接單，帶來更完整的高階旗艦選擇。身為家族第九代車型，全新Audi A6以進化的設計語彙、數位科技與豪華舒適配置，持續耕耘豪華房車級距，更採用Audi PPC（Premium Platform Combustion）平台打造，於細部質感更優化，車室靜肅性較前代提升30%，跑車化設計座艙搭配抬頭顯示器與B&O 3D頂級音響一應俱全，給予高品質移動享受。Zeek玩家誌 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
TOYOTA GAZOO Racing 正式更名「GAZOO Racing」
於2026年東京改裝車展中，豐田章男會長宣布TOYOTA GAZOO Racing將更名回GAZOO Racing，秉持品牌創建初衷持續以賽車運動為基礎，打造更好的車、培育頂尖人才，並傳遞品牌精神。自2007年由豐田章男會長親自成立GR品牌以來，即將迎來20周年，除了公布TOYOTA GAZOO Racing品牌更名為GAZOO Racing的消息外，豐田章男會長亦引用日本伊勢神宮每20年重建一次社殿以傳承技藝的「式年遷宮」概念。2GameSome ・ 17 小時前 ・ 發表留言
啦啦隊女神禾羽重回駕訓班考場 證明駕照不是雞腿換的！挑戰高難度關卡 大魔王竟是沈玉琳的泊車小妹？【Yahoo車的試煉】
人氣啦啦隊女神 禾羽Kimi 車齡 10 年，號稱啦啦隊女孩的御用司機 為了證明自己的開車技術拿到 Yahoo《車的試煉》主持合約 先是接受零錢平衡測試，考驗駕駛的平穩度 還得被抓去駕訓班「重考駕照」！ 沒想到居然還沒上車就先被扣了32分？ 還要挑戰製作團隊設計的高難度關卡：倒車入庫、路邊停車、S型進退 不僅陷阱重重，還要比拚速度 大魔王竟是玉琳哥的泊車小妹？ 駕照考試新制增加了什麼？有常見 NG 駕駛習慣？ 準備考駕照的新手、以及自認老司機的你，都來一起檢查車技吧！ 在台灣開車有多累？用路人的心聲我們懂！Yahoo《車的試煉》集結棘手的駕駛難題，由啦啦隊女神禾羽Kimi挑戰各式各樣的魔王關卡，展現超凡車技，克服高難度的「無限開車地獄」 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Yahoo奇摩汽車機車影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
對力量、速度與操控的極致追求，POTENZA Adrenalin RE005運動街胎首登帥領全台！
台灣普利司通展現品牌於性能與運動街胎領域的深厚實力，揭幕新年度賽車運動布局，將帶來POTENZA Adrenalin RE005 運動街胎的全台首次亮相，成為今年矚目焦點。出色過彎性能＆直行穩定性：非對稱的溝槽角度及運動性能胎體設計，最佳化過彎性能及高速執行穩定性。卓越的乾地煞車：運動性能的斷面設計，及運用革新膠料配方及橡膠混練技術，為車輛強化抓地力以縮短煞車距離。出眾濕地過彎和操控性：創新3D細花紋及獨特的胎面主溝分佈設計，確保良好排水性及出色的濕地操控性能。POTENZA 系列長期代表普利司通於高性能輪胎市場的核心技術，其名稱源自義大利文「Power」，象徵對力量、速度與操控的極致追求。本次首度透過彰化賽車節，集結不同性能取向的 POTENZA 胎款，完整呈現從賽道導向到日常街道性能的產品布局。其中，POTENZA RE-71RS 以不對稱花紋、低角度溝槽與大面積光滑胎肩塊設計，強化接地與胎面剛性，以追求最速單圈而生；POTENZA SPORT為注重性能的車主打造，兼具高速穩定性與乾濕地操控表現，並獲多款高階性能車型指定為原廠配胎，展現普利司通於高階性能市場的技術實力。本次活動中首CARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全面再進化，The Golf GTI 冰影純粹版熱血登場，入手價自 147.8 萬元起！
為慶祝 GTI 問世 50 週年，The Golf GTI 冰影純粹版以紀念首發之姿登場，為 Golf 家族揭開新年熱血序章。專屬冷冽冰澈藍車色結合湛黑車頂與 Black Style 黑化風格套件，搭配 GTI 專屬 X 型前霧燈、紅色煞車卡鉗與雙出排氣尾管，塑造鮮明鋼砲跑格。動力核心搭載 EA888 EVO4 2.0 升 TSI 渦輪增壓引擎，輸出 265ps 最大馬力與 37.7kgm 峰值扭力，結合 GTI 專屬前軸電子液壓式限滑差速器 VAQ 與 Vehicle Dynamic Manager 車輛動態管理系統，於彎道與高速行駛時精準分配扭力，帶來穩定、敏捷且充滿信心的操控表現。即刻入主 The Golf GTI 冰影純粹版，適用政府汰舊換新減徵貨物稅最高 10 萬元後，入手價自 137.8 萬元起。半世紀以來，Volkswagen 始終以卓越品質、駕馭樂趣與安全不妥協為核心信念，持續將創新科技注入每一代 The Golf，讓這款經典掀背車在全球市場中，成為無數駕駛心中最純粹、也最值得信賴的存在。承襲八代演進的深厚底蘊，台灣福斯汽車正式導入 2026 年度產品布局的首波重點之作CARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
BMW新年尊享禮遇登場！月付5900元起即可入主、再享多重專屬優惠
BMW集團憑藉前瞻且完整的產品布局，並持續深耕駕馭性能與創新科技，展現高度的品牌韌性與市場適應力。BMW總代理汎德於台灣市場同樣交出亮眼成績，連續四年蟬聯豪華電動車銷售冠軍，充分反映市場對BMW電能科技實力與產品競爭力的高度肯定。同時，象徵極致性能精神的BMW M車系亦持續擴大其市場影響力，2025年銷售表現較前一年成長2.2%，在高性能車領域展現穩健且持續的成長動能。憑藉德系嚴謹的造車工藝、成熟精準的底盤調校實力，以及不斷進化的智慧科技，BMW不僅在性能與創新層面持續領航，更於行車安全與用車品質上，為車主提供值得信賴的全方位保障。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
租賃車欲停車操作不慎暴衝人行道 騎士險遭波及
台北市 / 綜合報導 一名王姓駕駛開著租賃車，行經台北市南京東路二段，疑似因為操作不慎暴衝，整台車爬上人行道撞上燈桿，車尾又掃到停在路邊的機車。當時還有機車騎士準備牽車，差一點點就被波及。白色租賃車放慢車速緩緩靠右，但速度突然變快爬上人行道接著向前衝，撞到路邊燈桿，整台車轉向用力彈了一下，車屁股掃倒後方車格的機車才停下，當時還有騎士準備牽車，只差一點點的距離，好險沒有被波及，附近民眾聽到聲響，紛紛跑出來探究竟。車禍現場鄰近銀行3C商場和超市，所幸當時沒有路人行經，至於燈桿被撞擊底座歪了一邊，停車格內還有一輛機車，車殼裂開零件裸露，車禍就發生在昨(18)日下午，王姓駕駛開著租來的轎車，沿南京東路2段行駛，準備進入右側的貨車裝卸區停車時，整台車往前衝上人行道，先撞及路邊燈桿，車尾再碰撞多台機車，所幸駕駛臉部挫傷，乘客也只有手部挫傷沒有大礙。租賃車的輪胎像洩了氣的皮球，右側車身也有刮痕，保險桿更是被掀了開來，駕駛和乘客看到東倒西歪的機車，站在車子旁邊驚魂未定，台北市交通警察大隊中山分隊小隊長陳佳霖說：「駛入右側貨車裝卸區停車時，因操作不慎，車輛往前暴衝駛上人行道，駕駛酒測值為0。」駛入右側貨車裝卸區停車時，因操作不慎車輛往前暴衝駛上人行道，駕駛酒測值為0，畢竟租賃車不像自家車來得熟悉，警方也呼籲停車時應放慢速度，確認行車檔位後再操作比較安全。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Volkswagen ID. Buzz GTX顛覆過去對過彎物理極限的認知！
Written by: BearID. Buzz GTX延續Bulli家族最經典的T1車型設計，擁有復古造型迷人的魅力的同時，再加入高度動態表現的強悍性能基因，不僅是品牌持續朝電氣化目標前進與擴展多元產品布局的重要關鍵，更是Bulli家族首創最獨一無二的魅力車款。但，其實就駕馭層面來看，ID. Buzz GTX與Transporter車系毫無關係，兩輛車完全是不同等級的(包含了一般款ID. Buzz)，所以ID. Buzz完全不能說是純電動力版的Transporter。CarStuff 人車事 ・ 23 小時前 ・ 發表留言