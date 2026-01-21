國3大甲段汽車閃動物屍體致追撞 貨物散落一地

（中央社記者趙麗妍台中21日電）國道3號北向166.6公里處，今天上午中線車道有動物屍體，一輛汽車疑為閃避自撞內側護欄後停在中線車道，遭後方大貨車撞上，無人受傷，大貨車貨物散落一地，交通一度受阻。

國道警察第七公路警察大隊今天透過文字稿表示，國3北向166.6公里處、大甲路段，今天上午6時發生一部自小客車因閃避中線車道動物屍體，自撞內側護欄後停在中線車道，後方一部大貨車因閃避不及，撞擊該自小客車肇事，導致載運罐頭食品散落車道。

國道警方獲報到場處理，事故未造成人員傷亡，但因罐頭散落一地，交通一度受阻，現場狀況在上午9時左右排除，恢復交通通行。

警方呼籲用路人行駛高速公路應遵循限速規定，並保持適當安全距離，隨時注意前方路況，避免引發交通事故，造成自身及他人之危險，如未注意車前狀態致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。（編輯：李亨山）1150121