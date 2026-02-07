國3大甲段驚悚車禍！2大貨車追撞車頭全毀 貨物灑滿地

國道3號北向台中大甲南地磅站路段今（7）日上午發生追撞事故，一輛大貨車不明原因猛烈撞擊前方大貨車，導致車頭嚴重凹陷變形、幾乎全毀，前車則整輛被推撞上分隔島，事故占用內線2車道，後方回堵1公里。

事故造成現場後方回堵。（圖／翻攝畫面）

上午7時50分許，國道3號北向158公里處發生2大貨車追撞車禍，現場畫面顯示，一輛大貨車追尾撞上前方大貨車，車頭嚴重扭曲變形，大量貨物散落在車道上佔據路面，導致後方車輛嚴重回堵。

國道警察獲報後，已派員至現場處理中，並進行交通管制及疏導車流。由於交通事故為2大貨車相撞，且現場散落物較多，因此需要更長時間排除狀況，警方已成立緊急應變小組處理，詳細車禍原因仍待後續調查釐清。

國道3號大甲南地磅站發生追撞車禍。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲國道用路人，高速公路車速快，駕駛人所需之應變視距較長，駕駛途中應隨時注意與前車保持適當安全距離。用路人務必遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛或超速，並應保持良好精神及專注力。若於駕駛途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近交流道駛離國道，稍作休息後再繼續行駛。

