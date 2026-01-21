國3大甲路段汽車為閃避動物屍體遭追撞 貨物散落車道交通一度受阻

國道3號北向166.6公里處大甲路段今天上午發生追撞車禍，一輛汽車疑為閃避中線車道上的動物屍體，自撞內側護欄後停在車道上，遭後方大貨車撞擊，幸無人受傷，但大貨車貨物散落車道上，導致交通一度受阻，警方已於上午9時左右排除現場狀況，恢復正常通行。

國道3號北向166.6公里處21日上午發生追撞車禍，一輛汽車疑為閃避中線車道上的動物屍體，自撞內側護欄後停在中線車道，遭後方大貨車撞上，大貨車貨物散落一地。（中央社）

國道警察第七公路警察大隊今天透過文字稿表示，國3北向166.6公里處大甲路段，今天上午6時一部自小客車為閃避中線車道動物屍體，自撞內側護欄後停在中線車道，導致後方一部大貨車閃避不及，撞上自小客車，大貨車載運的罐頭食品散落車道。

廣告 廣告

國道警方獲報到場處理，事故未造成人員傷亡，但因罐頭散落一地，交通一度受阻，上午9時左右排除現場狀況，恢復交通通行。

警方呼籲，用路人行駛高速公路應遵循限速規定，保持適當安全距離，隨時注意前方路況，避免引發交通事故，造成自身及他人之危險，如未注意車前狀態致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。