國3大甲路段汽車為閃避動物屍體遭追撞 貨物散落車道 交通一度受阻
國道3號北向166.6公里處大甲路段今天上午發生追撞車禍，一輛汽車疑為閃避中線車道上的動物屍體，自撞內側護欄後停在車道上，遭後方大貨車撞擊，幸無人受傷，但大貨車貨物散落車道上，導致交通一度受阻，警方已於上午9時左右排除現場狀況，恢復正常通行。
國道警察第七公路警察大隊今天透過文字稿表示，國3北向166.6公里處大甲路段，今天上午6時，一部自小客車為閃避中線車道的動物屍體，自撞內側護欄後，停在中線車道，導致後方一部大貨車閃避不及，撞上自小客車，大貨車載運的罐頭食品，散落車道。
國道警方獲報到場處理，事故未造成人員傷亡，但因罐頭散落一地，交通一度受阻，上午9時左右排除現場狀況，恢復交通通行。
警方呼籲，用路人行駛高速公路應遵循限速規定，保持適當安全距離，隨時注意前方路況，避免引發交通事故，造成自身及他人之危險，如未注意車前狀態致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
（責任主編：莊儱宇）
