國3小客車遭大車夾擊「士官長慘死車內」 海巡署遺憾：無指派勤務

海巡署一名士官長，12/29國道出車禍不治。讀者提供



國道3號發生嚴重死亡車禍！死者竟是海巡署的士官長。今天（12／29）中午，國道3號南下192公里處（和美路段），一輛自小客車先追撞內側的拖吊車，之後打橫在中線車道被聯結車猛力撞上，小客車幾乎全毀，駕駛卡在車內，救出送醫後仍不治。死者身分是海巡署的士官長，海巡署發出說明證實，除了遺憾，也確認士官長並無任何勤務指派或緊急召回通知。

警消在今天中午12時03分接獲通報，國3和美路段發生3車追撞事故，初步調查，疑似為小客車未注意車前動態，追撞上行駛於內側車道的拖吊車，再失控橫在中線車道上遭聯結車追撞，由於撞擊力道猛烈，邱姓駕駛當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

小客車駕駛為40歲的邱姓男子，任職海巡署士官長，隸屬於海巡署空勤吊掛分隊，同為軍人的胞妹趕抵醫院時，也被媒體發現情緒崩潰痛哭。

海巡署偵防分署也對外說明，吊掛分隊邱士官長係於休假期間發生重大交通事故，並未接獲任何勤務指派或緊急召回通知，各級同袍均深表遺憾與不捨，偵防分署已即時指派專人前往醫院慰問家屬並協助相關事宜；後續亦將提供必要之協助。

