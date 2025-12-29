民視

國3彰化和美段死亡車禍！轎車遭聯結車壓扁 駕駛「頭顱破裂」慘死

民視新聞網

即時中心／廖予瑄報導

今（29）日中午12時許，國道3號南下192公里處，彰化和美路段發生一起嚴重車禍，一輛轎車疑似未注意前車動態，不慎追撞內側車道的拖吊車，並且遭中線車道一部半聯結車追撞，造成轎車駕駛送醫急救後不治。

今日中午一輛轎車行駛在國3南下彰化和美路段時，疑似未注意前車動態，追撞位在內側車道的拖吊車；隨後轎車失控，並滑到中線車道打橫停住；沒想到，後方一部半聯結車緊接著追撞上小轎車。


國道3號南下192公里處，彰化和美路段今日發生一起嚴重車禍。（圖／民視新聞翻攝）

轎車追撞位在內側車道的拖吊車。（圖／警方提供）


嚴重車禍造成小轎車的車頭被壓扁、車身變形；消防人員趕抵現場後，用器具破壞車輛，並救出年約40歲的男性駕駛，卻發現他已經失去呼吸心跳；緊急送往彰化基督教醫院急救後，仍然宣告不治。

院方指出，駕駛左下頷有穿刺傷、右側頭顱破裂、四肢及全身多處挫傷、骨折，經搶救多時後，仍無法恢復自主呼吸；下午2時許在家屬的同意下停止急救宣告不治。至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

