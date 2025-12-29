國3彰化和美段重大車禍！死者是空勤上士 休假外出遇劫

【緯來新聞網】國道3號南下192公里彰化和美路段今（29日）中午發生一起死亡車禍，一輛轎車追撞內側車道的拖吊車，隨後打橫在中線車道，慘遭聯結車撞上，40歲邱姓駕駛傷重，被救出時已失去生命跡象，緊急送醫仍回天乏術。據了解，死者邱男是海巡署空勤吊掛分隊的上士，休假外出卻遇上死劫，讓家人難以接受。

國道3號彰化和美路段發生嚴重車禍，40歲邱男送醫不治。（圖／國道警方提供）

事故發生在今天中午12時3分許，邱男駕駛一輛黑色轎車行經國道3號南下和美路段時，疑似未注意前車動態，追撞上內側車道的拖吊車，因轎車失控打橫停駛在中線車道，導致後方的聯結車閃避不及撞上。



由於撞擊力道猛烈，黑色轎車車體幾乎全毀變形，警消人員趕到現場後，出動破壞器材才將人救出。邱男因為左下頷穿刺傷，右側頭顱破裂，四肢及全身多處挫傷骨折，無自主呼吸（OHCA），搶救30分鐘後仍無恢復，在下午2點，經家屬同意停止急救，宣告不治。初步了解，40歲邱男是軍人，為海巡署空勤隊上士，妹妹也是現役軍人，家屬接獲噩耗後趕到醫院，悲痛萬分。



警方指出，事故造成南向內側、中線及外側車道封閉，僅開放加速車道與外側路肩通行，車流回堵約2公里，肇事經過及原因仍有待進一步調查釐清。



國道警察第七大隊呼籲用路人「安全距離保持好，養足精神上國道」，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

