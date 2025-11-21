國3彰化深夜2車追撞 小貨車車頭全毀、駕駛夾傷

〔記者湯世名／彰化報導〕國道3號彰化快官路段昨天(20日)深夜發生油罐車與小貨車追撞事故，小貨車車頭幾乎全毀，所幸駕駛僅受傷迅速脫困，由彰化縣消防局消防員救護後火速送醫治療，這起事故發生在匝道附近，並未造成後方塞車，肇事原因是未保持安全車距或其他因素，由國道七隊釐清中。

彰化縣消防局指出，這起追撞事故發生在昨天深夜近11點，國道3號南下201公里彰化快官路段小貨車與油罐車發生追撞事故，油罐車駕駛未受傷，小貨車車頭幾乎全毀，地面散落車體零件一片狼藉，小貨車駕駛受傷送往烏日林新醫院治療。

