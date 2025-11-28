國3後龍段凌晨「3大車追撞」 占用外側2車道
國道3號南下131.2公里後龍路段今（29）日凌晨4點多傳出車禍，一輛砂石車和2輛大貨車發生碰撞，導致物品散落一地，還占用外側2車道，國道警方獲報到場後，立即協助排除狀況，提醒用路人小心行駛，至於詳細車禍原因仍待調查釐清。
