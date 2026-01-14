國3新店隧道南下貨車翻覆！交通一度回堵 司機自行脫困

國道3號南下新店隧道內，14日下午3時許發生貨車驚悚翻覆事故。據國道警局初步清查，事故發生在隧道的外側車道，現場車流一度嚴重回堵，警消人員接獲報案後，迅速派遣人員抵達現場，確認貨車司機已自行脫困，並表示不需要送醫治療。至於貨車翻覆原因與肇事責任仍待警方調查釐清。

國道3號南下新店隧道內發生翻車事故。（圖／翻攝畫面）

警消表示，目前事故處理已交由國道警方負責，並實施交通管制以引導車流，拖吊車也已被通知前來清除事故車輛。事故發生後，相關單位持續進行現場清理工作，並於下午15時50分許事故排除恢復通車。

