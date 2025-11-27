國3新竹段今7車車禍「1人受困車內」被救出意識清楚…6人受傷送醫救治

社會中心／新竹報導

國道3號北上100公里處今（27）日上午發生7車相撞事故。（圖／翻攝畫面）。

國道3號北上100公里處今（27）日上午發生7車相撞車禍事故。警消到場後，發現有一名男駕駛受困車內，隨即破壞車體將人救出，所幸意識清楚，無生命危險，另還有5人分受到擦挫傷及撕裂傷，目前6名傷者都已被分別送醫治療；詳細案情仍待調查釐清。

一名駕駛受困車內，消防人員隨即進行破壞救援。（圖／翻攝畫面）。

警消於今上午8時18分接獲報案，指國道3號北上100公里新竹路段於發生車禍，隨即出動5車11人前往處理；到場後，發現現場為6輛自小客及1輛貨車的事故，其中一名自小客車駕駛仍受困車內，馬上進行破壞救援。而這起車禍共造成6人有擦挫傷及部分撕裂傷，已分別被送醫治療。至於車禍原因，尚待國道警方進一步調查釐清。

