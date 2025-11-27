國3新竹段7車連環撞！大貨車駕駛疑恍神釀6傷 夾心車「完全變形」驚悚畫面曝光
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導
國道3號北向100.6公里新竹系統交流道，今（27）日上午發生嚴重車禍，1輛大貨車未注意到前方塞車回堵，先是撞擊前方1台小客車的車尾後，持續向前方5部小客車推進，其中一輛車因撞擊力道過大，遭擠壓到「完全變形」、卡在貨車底下，駕駛一度受困車內，事故共造成6人受傷，所幸意識皆清楚，有擦挫傷及部分撕裂傷情形，對此，消防初步研判，大貨車駕駛疑似恍神釀災，車禍細節尚待進一步調查釐清。
據了解，新竹市消防局於今日上午8時許接獲報案，稱國道3號北向100.6公里新竹系統交流道處，發生6輛自小客車與1輛貨車追撞的連環車禍事故，立即派遣5車、11人前往救援，現場有1名自小客車駕駛受困，經使用器具破壞車輛，成功救出，另有5人受傷，6名傷者全為男性，所幸意識皆清楚，分別受有擦挫傷極部分撕裂傷，已送往醫院做後續的治療。
該起事故一度造成現場路段回堵約3公里，經消防初步研判，大貨車駕駛疑似恍神，未注意車前狀況前方塞車回堵，先是撞擊前方1台小客車的車尾後，持續推撞前方5部自小客車，詳細事發原因、確切肇事責任歸屬仍有待調查釐清。
更多FTNN新聞網報導
命喪香港宏福苑惡火！37歲消防員「面部焦黑」英勇殉職 同袍聞噩耗悲悼：收工了兄弟
香港宏福苑大火已釀44死！工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕 施工材料疑未符防火標準
再傳比特犬攻擊事件！模特兒散步愛犬遭咬「傷口達十公分」 飼主姍姍來遲嫌醫藥費貴
其他人也在看
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 3 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 32 分鐘前
Toyota 七人座跨界 MPV 配備升級登場！維持實惠身價搶攻入門市場
Toyota 在 2023 年 8 月發表全新入門級 MPV 車款 Rumion，強化自身在新興市場的產品布局，而憑藉著三排七人座的寬敞空間與出色的節能表現，也繳出優異的銷售成績。近期則在南非推出新年式版本，透過內外設計升級展現新風貌，當地售價為 30.79～40.36 萬南非幣，約台幣 56～74 萬元，仍維持實惠售價搶攻入門市場。自由時報汽車頻道 ・ 18 小時前
香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火
香港大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」大樓陷入火海，宛如末日焚城；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束，不過這起火警時間軸，也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
金曲歌王熱愛超跑！林俊傑「起家車」比你想的還平價｜名人車庫
歌手林俊傑創作才華驚人，加上超強的歌唱實力，被譽為是「行走的CD」。出道以來，他唱過無數膾炙人口的作品，也獲得各項音樂大獎肯定。不過，舞台之外的林俊傑，也是一位徹底的愛車魔人，時常在社群分享各式超跑與限量名車。以下，我們就來看看林俊傑的車庫裡，究竟有哪些令人讚歎的珍藏座駕。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 18 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。中天新聞網 ・ 13 小時前
向CR-X致敬的現代演繹 Honda Integra Targa現身
在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這款車以中國市場的Civic為基礎，透過顯著的改造，重新詮釋了1990年代Honda經典小跑車CR-X的精神。雖然Prelude新世代油電跑車正成為品牌焦點，但這款雙門、可拆卸Targa車頂的Integra概念車卻悄悄吸引了不少關注，以其獨特設計向本田過去的跑車致敬。在廣州車展上，GAC Honda推出了一款令人驚喜的概念車Integra Targa。這輛Integra Targa並非量產車，而是一輛由GAC Honda廣汽本田打造的概念作品，該車基於中國市場的五門掀背版Integra改造而來，車頂與後門被完全移除，取而代之的是更長的無窗框前門和加厚後移的B柱結構，使整車展現出類似CR-X Del Sol的輪廓。車尾部分保留了原有玻璃掀背設計，使Targa式造型流線完整。車身採用白色多輻鋁圈，並搭配紅色後視鏡蓋，靈感來自Integra特仕版車型。 內裝方面，Integra Targa採用2+2座位配置，紅色飾條貫穿中控台，增添年輕運動感。雖然後座空間並未強調舒適性，但開放式車頂設計提供了極佳的頭部空間Carture 車勢文化 ・ 1 天前
花6.7億買車、還是買了一個夢？車子還沒造好已經天價出售
如果一輛車是坐直升機抵達拍賣會，那它的價值大概會讓會計師心臟痛三天。來自Gordon Murray Special Vehicles的S1 LM就是這種等級，因為它是由F1傳奇設計師Gordon Murray監製、限量僅五輛的超頂級作品，還沒正式量產就已經話題爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全新得利卡D:6將會引進台灣？Mitsubishi Delica D:5日本北海道自駕體驗 Feat. @7car @jjlovesdriving @UCARTV
這次邢男遠赴北海道除了試駕全新Mitsubishi XFORCE，還在札幌一般道路體驗Delica D:5，這個第五世代的得利卡已經在日本販售長達18年，期間經過多次大小程度不同的改款，雖然提升不少競爭力，但18年過去難免略顯老態，本次試駕也將帶來D:6的最新消息，據說有機會在台灣上市，讓我們一起期待吧！車水馬龍網 ・ 1 天前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Toyota也是有賣不好的休旅車！Hilux SUV版的Fortuner澳洲預告即將停售
Toyota也是有賣不好的休旅車！Hilux SUV版的Fortuner澳洲預告即將停售SiCAR愛車酷 ・ 17 小時前
BMW已採不含稀土的馬達 汽車界聖杯：廠商不仰賴中國稀土
紐約時報24日分析，汽車廠商擔心受到地緣政治綁架，紛紛尋找電動車稀土磁鐵的替代選項，能夠不依賴中國稀土的汽車，儼然成為「...世界日報World Journal ・ 1 天前
輔助駕駛≠自動駕駛 高公局：握好方向盤
[NOWnews今日新聞]近年來，輔助駕駛系統(ADAS)已逐漸成為新車標準配備，雖ADAS的車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能可減少駕駛負擔，不過高公局提醒，部分駕駛人對於ADAS功能認知明顯不足或...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
XPEL推改色車漆保護膜，16款高級色與三種質感一次到位
XPEL Taiwan宣佈品牌最新「改色車漆保護膜」（COLOR PPF）於台灣市場全面上市。全新系列共有16款靈感源自原廠車色的高級色彩，並同步提供亮光、消光與金屬光澤三大質感，滿足車主在個性風格與車輛保護上的雙重需求，打造更具識別度的專屬外觀。為慶祝新品上市並回饋車主，XPEL Taiwan也推出限時優惠活動，自即日起至2026年1月31日止，凡全車施工改色車漆保護膜，即可免費升級安裝XPEL前擋防護膜。地球黃金線 ・ 1 天前