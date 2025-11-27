國3新竹段7車連環撞！大貨車駕駛疑恍神釀6傷 夾心車「完全變形」驚悚畫面曝光

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

國道3號北向100.6公里新竹系統交流道，今（27）日上午發生嚴重車禍，1輛大貨車未注意到前方塞車回堵，先是撞擊前方1台小客車的車尾後，持續向前方5部小客車推進，其中一輛車因撞擊力道過大，遭擠壓到「完全變形」、卡在貨車底下，駕駛一度受困車內，事故共造成6人受傷，所幸意識皆清楚，有擦挫傷及部分撕裂傷情形，對此，消防初步研判，大貨車駕駛疑似恍神釀災，車禍細節尚待進一步調查釐清。

廣告 廣告

國3新竹段今（27）日發生7車連環撞事故，疑似為大貨車駕駛恍神釀禍，共計6人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，新竹市消防局於今日上午8時許接獲報案，稱國道3號北向100.6公里新竹系統交流道處，發生6輛自小客車與1輛貨車追撞的連環車禍事故，立即派遣5車、11人前往救援，現場有1名自小客車駕駛受困，經使用器具破壞車輛，成功救出，另有5人受傷，6名傷者全為男性，所幸意識皆清楚，分別受有擦挫傷極部分撕裂傷，已送往醫院做後續的治療。

該起事故一度造成現場路段回堵約3公里，經消防初步研判，大貨車駕駛疑似恍神，未注意車前狀況前方塞車回堵，先是撞擊前方1台小客車的車尾後，持續推撞前方5部自小客車，詳細事發原因、確切肇事責任歸屬仍有待調查釐清。

更多FTNN新聞網報導

命喪香港宏福苑惡火！37歲消防員「面部焦黑」英勇殉職 同袍聞噩耗悲悼：收工了兄弟

香港宏福苑大火已釀44死！工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕 施工材料疑未符防火標準

再傳比特犬攻擊事件！模特兒散步愛犬遭咬「傷口達十公分」 飼主姍姍來遲嫌醫藥費貴

