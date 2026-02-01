國3死亡車禍！3車追撞翻車 2人夾困1死3傷

國道3號發生的嚴重車禍。（圖／東森新聞）





國道3號發生的嚴重車禍！三車連環撞，不只車輛翻覆、零件散落一地，還有兩人受困車內，其中55歲駕駛當場失去呼吸心跳，送醫搶救後不治，整起事故造成1死3傷，詳細肇事原因仍有待警方進一步釐清。

目擊民眾：「OH MY GOD。」

車輛緩慢通行，一旁車輛撞毀翻覆，滿地車殼碎片，有人在一旁指揮交通，也有人驚魂未定，呆站一旁。

整台轎車成了廢鐵，車內物品全都掉了出來。停在一旁的白色7人座車輛，車頭也被銷毀，撞擊力道相當大。事發在國道3號，警方初步了解，當時有3車連環撞，一度造成嚴重回堵。

而轎車內，有兩人受困，55歲的駕駛當場失去呼吸心跳，送醫搶救後，依舊不治，這一撞總共造成1死3傷，至於詳細事故原因，還有待警方調閱監視器釐清。

