國3深夜死亡追撞！小客車翻覆撞護欄「車變廢鐵」 1死1重傷

國道3號台中大甲北上路段昨（1/31）深夜11時許發生重大死亡車禍，一輛廂型車追撞前方自小客車，造成小客車失控翻覆，撞上中央護欄嚴重變形，車裡的55歲女駕駛無辜喪命，副駕駛的乘客頭部重創搶救中，而肇事的廂型車駕駛是否疲勞駕駛正調查中。

這起事故發生在昨晚11時許，國道3號北上165公里、大甲交流道附近，廂型車未保持行駛安全距離，猛力追撞前方自小客車，以致小客車失控，連續翻滾後撞上中央護欄，車體嚴重變形毀損，形同廢鐵怵目驚心。

警消獲報後到場，小客車55歲女駕駛與副駕駛年輕女性受困車中，女駕駛當場死亡，而年輕女子的頭部重創，狀況危急，送醫搶救。

國道警方初步調查，廂型車駕駛疑似有恍神狀況，至於是否涉及疲勞駕駛、未保持安全距離等行為，將進一步調查釐清。

