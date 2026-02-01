國3深夜5車追撞！ 轎車側翻 2人卡車內1命危

自 1886 年 Carl Benz 先生申請第一項汽車專利、Gottlieb Daimler 隨後打造出動力馬車以來，Mercedes-Benz 的字典裡就只有一個方向，那就是「前進」。從 Bertha Benz 當年的傳奇長征，到現在領先業界的智慧駕駛科技，Mercedes-Benz 對創新的渴望始終如一，不斷突破，把不可能變成可能。 2026 年，這份強大的創新基因將更加耀眼，以全新 S-Class 的全球首演為起點，正式啟動橫跨六大洲、史上規模最大的「140 PLACES」壯遊計畫，這不僅是一場致敬歷史的長征，更是與全球車迷共享的創新慶典。 【創星起點】打造最嚮往的座駕，無論在哪都有家…

CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言