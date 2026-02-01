國3深夜5車追撞！ 轎車側翻 2人卡車內1命危
台北市 / 綜合報導
國道3號南向165公里處， 昨( 31)日深夜發生5車追撞事故，其中1輛小客車翻覆，造成1人命危。
拖吊車將車體變型的白色轎車吊掛起來，這起車禍發生在昨天深夜11點，國道3號南向165公里處，有五輛車發生追撞，其中1輛小客車翻覆路中，2名女子一度受困車內，救出時，其中1人已無生命跡象雙雙送醫救治，至於車禍原因，還有待調查。
