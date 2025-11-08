國3清晨驚傳3車連撞車禍「2車道封閉」…車道都是散落物「1人受困車內」
社會中心／台中報導
國道三號北上181公里處今（8）日發生3車連撞車禍，警方獲報到場後，發現有一名駕駛受困車內，隨即進行救援，所幸將人救出後駕駛意識清楚，救護人員馬上將人送醫。不過，這起車禍造成2個車道封閉，詳細案情仍待調查釐清。
警消於8日5時許接獲報案，指國道三號北上181公里處發生一起3車追撞的事故，立即3台救護車及消防車前往處理；到場後，發現其中一名駕駛受困車內，經過10幾分鐘後，終於順利將受困駕駛救出，而駕駛被救出後，意識清楚身體、多處擦傷，被緊急送醫治療。
由於這起車禍導致車道內都是散落物，造成2個車道封閉。後續，國道警察指揮交通疏導塞車情形，所幸只有一名駕駛輕傷沒有造成更嚴重的傷亡情形。至於詳細車禍原因仍待進一步調查釐清。
