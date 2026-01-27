國3清水服務區麻雀「大爆發」 高公局曝原因

首次上稿 01-27 22:12更新時間 01-28 06:16

〔記者歐素美／台中報導〕有民眾昨天(27)傍晚到國道3號清水服務區，見樹稍樹葉茂密，不料，近看竟是滿滿的一大群麻雀，嚇死了，卻忍不住在網路po文「大自然真的處處是驚喜」；有遊客則笑說，「可能牠們也知道這裡是休息站」！

服務區業者表示，清水服務區一到傍晚，麻雀本來就很多，可能之前都比較分散，大家沒注意，最近因清水服務區的停車場在進行加蓋太陽能板的工程，供麻雀停歇的樹木減少，麻雀就集中停在少數的樹稍上，或服務區的屋頂上，眾鳥齊鳴，鳥叫聲也變大，才特別引發民眾注意。

高公局表示，據觀察清水服務區麻雀並無明顯變多，但傍晚時的確集中在賣場頂樓星巴克咖啡建物上方、賣場南側大門入口的苦楝樹、大客車停車場的中東海棗等處停留，推測因氣候變化、星巴克咖啡建物的不鏽鋼沖網可站立避風、苦楝樹冬天整株落葉且生成金黃色核果可供鳥食、中東海棗可供避風等原因，造成全區的麻雀聚集在這幾處。

高公局將以環保永續的精神，持續觀察，也歡迎用路人來到清水休憩時，欣賞大自然的美景。開車時，則請注意路況，切勿分心賞鳥。

