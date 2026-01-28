國3清水服務區「麻雀大爆發」！千鳥齊聚屋頂上齊鳴…震撼畫面曝光

記者吳泊萱／台中報導

國3清水服務區出現千鳥齊聚場景，上千隻麻雀聚集在星巴克屋頂上。（圖／翻攝自嘉義之美臉書）

有最美休息站之稱的國道3號清水服務區，近期出現千鳥齊聚奇觀，附近的麻雀全聚集在星巴克屋頂上，尤其到了傍晚更是場面盛大，奇特景象也引起民眾熱議。對此，高公局表示，服務區內的麻雀沒有明顯變多，可能是季節轉換緣故，麻雀們才聚集在不鏽鋼沖網上避風。

近期有民眾在國道3號清水服務區目睹麻雀大軍在星巴克屋頂排排站，這密密麻麻的鳥群，也成為服務區奇景，引發往來民眾熱議，還有人笑說，連麻雀都知道這裡是休息站。

高公局研判，麻雀應該是為了避風而聚集在屋頂的不鏽鋼沖網上。（圖／翻攝自嘉義之美臉書）

有服務區業者表示，可能因近期服務區停車場在進行加蓋太陽能板工程，導致麻雀可棲息的樹木減少，才讓麻雀都聚集到星巴克的屋頂上，尤其到了傍晚，上千隻麻雀齊鳴的鳥叫聲，確實非常壯觀。

高公局回應，近期清水服務區內的麻雀並無明顯增加趨勢，研判應該是冬季，星巴克屋頂的不鏽鋼沖網可站立避風，加上賣場周邊又有苦楝樹、中東海棗等樹木，可供麻雀覓食及避風，才導致整個服務區的麻雀都齊聚在此。

高公局表示，後續將持續觀察麻雀族群變化，發揮環保永續精神，也歡迎用路人路過清水服務區時，來欣賞大自然美景，但也提醒開車時，一定要注意路況，切勿分心賞鳥。

