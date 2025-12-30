國3田寮段凌晨化學車突起火狂燃 警消急衝現場灌救

國道3號北向378.2公里（田寮路段）30日凌晨發生火燒車意外，一輛載運合成膠液的半聯結車行經該處，因右後輪胎不明原因起火，導致大量濃煙竄出，警消人員獲報後，立即到場滅火灌救，所幸無人傷亡。

國道3號今天凌晨發生火燒車意外。（圖／國道警方提供）

國道警方指出，今天（30）日凌晨12點20分，國道3號北向378.2公里發生火燒車，48歲李男駕駛半聯結車載運合成膠液，因右後輪胎不明原因起火，停於外側路肩，駕駛1人未受傷，田寮分隊員警獲報立刻到場協助。

所幸整起意外沒有造成任何人傷亡，現場火勢由高雄市消防局人員於凌晨1點03分撲滅，確切起火原因由消防人員鑑定研判。

廣告 廣告

國道警方呼籲用路人，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查(油、水、煞車、輪胎、燈光…等) ，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人之安全。

消防人員到場滅火灌救。（圖／國道警方提供）

所幸無人傷亡，詳細起火原因仍待釐清。（圖／國道警方提供）

延伸閱讀

平安夜訊息已讀不回成永別 龍千玉痛失前小叔曹西平

「FBI帥哥」鄧佳華偷拍裙底！ 1/9屏東出獄

世新大學穩坐雙北私校註冊率之冠！教育成果、辦學特色備受推崇